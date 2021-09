IRMI POPUSTILE KOČNICE, PA ZARATILA SA DALILOM I OTKRILA SVE NJENE TAJNE: U petom razredu je već nosila TANGICE! (VIDEO)

Pevačici Irmi Sejranić su opustile sve kočnice, pa je za crnim stolom žestoko oplela po Dalili Dragojević.

- Ja Dalilu poznajem ceo život, išle smo u Osnovnu školu zajedno, u petom razredu, je već nosila tangice. Kada neko nosi takve stvari, od malena, nema prava da diskriminiše nekoga i da priča za oblačenje. Nema pravo da morališe nikome, jer je sa jedanaest godina slala kao greškom poruke nekome, tako da nema prava ništa - govorila je Irma.

- Irma fan, Irma fan! - dobacivao je Dejan Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sad je došla da se pere! Jasno je da se smirila jer se udala, to je u redu i treba tako, ali je nekada najgore stvari tako da nema prava - vikala je Serjanićeva.

- Šta je to radila, kažeš da je krenula stramputicom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Istina, neka kaže ko je Mirela! Ona je već sa jedanaest godina napadala starije devojke i dolazilo je do okršaja! Nema niko prava da onani*e, jer je radila mnogo gore! Ja sam bila sa ovom budaletinom u rijalitiju i sve znam! Što se tiče Stanije, ja je nisam ponižavala, jedina je nisam odbacila, rekla sam joj da sam tu za nju i zbog toga me ona poštuje, samo neću da je niko napada bez potrebe, naročito ne neko kao Dalila! Izlazile smo zajedno, ne znam zašto nisu pričali da su se kre*ali sa mnom a ne sa njom! Ne mogu se neke stvari zaboraviti, ona se ljubila se sa devojkama, tukla se, spavala po rijalitima, svašta je radila - odgovorila je Serjanićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja je znam površno dve tri godine, uvek se kačila na Dalilu - pokušao je Dejan da dođe do reči.

- Ja sam tu istu klošarku branila, dok je ona mene prodala. Subotićku je napadala a ja je branila, sačuvaj bože! - vikala je Irma.

- Ona me zna samo iz jednog razreda u školi, ona je sa mnom samo opčinjena. Lupeta gluposti, kači se za sve ljude, niko je ne dira ona sama komentariše. Spominje mene ne bi li ja nešto dobacila. To što se ja ne skidam to joj smetam - rekla je Dalila.

- Ne skidaš se, jer si debela! Skidala si se kada si ličila na nešto i dok Deki nije bio u rijalitiju! - ubacila se Irma.

foto: Printscreen/Zadruga

- Slušao sam razgovor, pored bazena kada si pričala sa Banetom Đokićem, izjavila si da si tek sad postala svesna da je oduvek bila ljubomorna na tebe? - pitao je Darko.

- Jeste, shvatila sam. Oduvek sam je branilča i bila uz nju a ona je sve i svašta govorila meni iza leđa, to je normalno da je ljubomorna. Ne možeš više sa mnom, jer sam sada u tvom napadu a ne u odbrani. Zaboravi više više! Ti si ološ i uvel ćeš ostati ološ! Vidiš da mi budaletina ne dozvoljava da odgovorim - dodala je Irma.

Kurir.rs/M.M.

