ONA JE LAKA DEVOJKA, BILA MI JE AVANTURA ZA JEDNU NOĆ! Zadrugar raskrinkao Dalilu, ona ISKIPELA od besa, umešao se i Dejan!

Dalila Dragojević dobila je pitanje vezano za Ademira Peleša i njihovom odnosu, nakon čega je nastala žestoka svađa između njih.

- Šta si ti tačno imao sa Dalilom? - glasilo je pitanje za Ademira Peleša.

- Davno je to bilo, avantura za jednu noć. Ispalo je da je laka devojka, i to je to. Bili smo pod alkoholom oboje - rekao je Ademir.

foto: Pritnscreen

- Ma vidi se kako se ponaša čovek koji priča laži od pre 20 godina - dodao je Dejan.

- A ti si zaljubljen u mene, pa znaš sve o meni - rekao je Ademir.

- Pa znate zanimaju me nasilnici - rekao je Dejan, aludirajući na to što je Ademir bio u zatvoru.

foto: Pritnscreen

- On je vređao mene, bivšu ženu, i sve to što je izjavio govori da je sada laž - rekla je Dalila.

Ademir je pre ulazak ispričao da je bio intiman sa tobom - rekla je novinarka.

foto: Pritnscreen

- On barata sa lažima, a nek priča o svom životu jer ljudi on mora to da sredi. Demantujem njegove izjave, to se po njegovom desilo pre 12 godina. Čovek koji kao morališe, a svi znaju da je nasilnik, jer je maltertirao svoju bivšu ženu. On se nama ulizuje, a ženi je probio svoju - dodala je Dalila.

- Ma ćuti tu, ti i tvoj čovek, kačite se na sve - rekao je Ademir.

