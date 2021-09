MUŽ TI JE ISPAO I KONJ I SLON! Osman Karić otkrio veliku tajnu Dalile Dragojević, a evo šta je ona od Dejana sve vreme KRILA! FOTO

Osman Karić i u ovoj sezoni rijaliti programa Zadruga podržava sina Stefana, a sada je osuo drvlje i kamenje po Dalili Dragojević.

Naime, on se obratio Dalili i otkrio je njenu veliku tajnu, i istakao da je ona htela da bude sa njegovim sinom Stefanom, a da je od Dejana sve to vešto krila:

"Dalila, Dalila, da je sreće tvoje ti bi sa Stefanom bila. Od Dekija to si vešto krila, znao je i on ispadao ti je muž i konj i slon. Kasno je to Dejan shvatio pa ti se ispod jorgana planine obratio, Stefana je u tvojim očima blatio. Savete ti dao, možda ti je deda od sramote sa stolice pao. Hajmo draga kući, bruka će u selu pući", napisao je Osmabn.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

