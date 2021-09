MENSUR SE NIJE PROMENIO, BIO JE JOŠ GORI! ETO VAM GA: Bivša rijaliti učesnica bez dlake na jeziku o Ajdarpašiću, poruka je SUROVA!

Mensur Ajdarpašić izaziva brojne reakcije zbog svog ponašanja u rijalitiju i veze sa Milicom Veselinović koja ima 17 godina.

Nekadašnja zadrugarka Ermina Pašović, sa druge strane, ističe da je Ajdarpašić konačno pokazao svoje "pravo lice" koje je ona videla pre svih.

- Odjednom ste svi protiv Mensura. Ma, nemoj, kako to?! Gde je divna, ranjiva, iskrena duša sada? Ne, Mensur se nije promenio "odjednom" u "Zadruzi 5". On je uvek bio takav, čak još gori, nego je vaša mržnja prema Mini (prim.aut. Vrbaški) bila veća, gde je on, po vašem, ispadao žrtva, i samo ste pratili kako jadan plače i voli zlu Minu, kako je jadan - poručila je Ermina putem društvenih mreža.

- A mene ste urnisali što sam ga napadala i ulazila u konflikte. E, dragi moji, evo vam ga Mensur! Upravo još blaža varijanta od "Zadruge 3", ali polako, imamo još vremena. Zapamtite, ja nikada nikoga nisam bez razloga napadala - dodala je ona na Instagramu.

