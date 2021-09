NAPLAĆUJE 400 € ZA JEDNU VRELU NOĆ: Lažni brat Darka Lazića danju komercijalista, a uveče ŽIGOLO? Isplivala INTIMA rijaliti igrača

Davor Lazić ušao je u "Zadrugu 5" tvrdeći da je polubrat Darka Lazića, međutim, ubrzo je priznao da je to laž i da je sve iskoristio radi sopstvene promocije.

Davor sad pokušava da se promoviše kao muzičar ali krije da su ga mnoge dame iz Austrije i Italije navodno upoznale kao žigola.

- On živi na relaciji Maribor-Linc, bude često i u Salcburgu. Predstavlja se kao Hern Svit. Zvanično radi kao komercijalista u jednoj firmi, a uveče je žigolo. Ja sam više puta bila sa njim i zadovoljna sam. Ok je dečko, pažljiv, nežan, zabavan, bilo nam je lepo - rekao je navodno izvor za "Svet" i dodao:

- Za noć uzima 400 evra, a ako hoćete ceo vikend da budete sa njim naplaćuje 1.500 evra. Mojoj drugarici je za četiri dana uzeo 2.500 evra. Mislim da je u rijaliti ušao da digne sebi cenu, a ne da se ispromovše kao pevač - rekla je gospođa iz Tirola koja je želela da ostane anonimna.

Podsetimo, Darko je u najmanju ruku bio zaprepašćen informacijama koje je čuo o ulasku njegovog navodnog brata u rijaliti.

- Kakav crni polubrat, o čemu vi pričate? Ne znam ni ko je taj Davor, davno je postojao neki dečko što me je pratio na nastupima kao fan i tako se predstavljao, ali to nema veze sa istinom. Kako može da priča da se poznajemo i čujemo kada je to totalna laž?! Meni je stvarno muka više tih laži, svaki dan se pišu gluposti o meni, ali ovo je stvarno previše. Ako je odlučio da uđe u "Zadrugu" kao moj polubrat i da tako stekne popularnost, svaka mu čast. Nemam šta drugo da izjavim osim da nemam polubrata - rekao je Darko Lazić.

