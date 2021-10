STANIJA UDARILA NA DRUGARICU! PRIČA MARKU NJOJ IZA LEĐA: Marijana je LISICA, vreme će pokazati! Sandra je testirala tvoju VERNOST

Marko Osmakčić i Stanija Dobrojević stavili su sve karte na sto. Naime, Stanija je zamerila Marku vezu sa Marijanom Zonjić jer ju je zapostavio.

Marko je rekao da je od Marijane dobio ono što je hteo, za razliku od Sandre Rešić koja se nećkala.

foto: Printscreen

- Samo sam legao pored Marijane, i gotovo, meni džabe što Sandra zna da kuva kada mi ona ne daje ono što mi treba - ispričao je Marko.

- Sve će vreme pokazati. Dečko mi je zamerio, porodica ne. Porodici se sviđaš, a dečko normalno da mi je zamerio. Ja sam kao drug za tebe i dalje tu - rekla je Stanija.

- Znam ja to, ti kao i uvek dođeš i opušteno, kao i na žurci igramo i sve - rekao je Marko.

foto: Printscreen

- Zamisli kako to izgleda kada igramo u ogledalu, ali dobro. Loša komunikacija nas je sada dovela do ovoga. I na sve to pošalješ mi Dina, nije bilo u redu. Marijana je lisica opasna, ispada da smo se igrali sa Sandrom, Bože me sačuvaj - rekla je Stanija.

- Ja sam se stvarno trudio za Sandru, tri dana ali ne ide, ona je takva, hladna je - rekao je Marko.

- Ona je samo čekala da se uveri u tvoju vernost - rekla je Stanija.

Kurir.rs/K.Đ.

