STANIJA SE SVETI DALILI I DEJANU PREKO CARA?! Savetuje Filipa da proba sa udatom Dagojevićkom: Može ti se da skineš ovakvu ženu!

Filip Car je sa Stanijom Dobrojević vodio vrlo poverljive razgovore koji bacaju sasvim novo svetlo na krizu braka između Dejana i Dalile Dragojević.

Stanija je savetovala Cara da ako mu se dopada Dalila, da nastavi dalje ono što je naumio.

- Ja sam bio iskren, ali meni se sve ovo dešava jer Maja nije ušla, ja sam se dobro držao 10 dana, onda je počelo: "Kakva je Maja napolju, šta radi..." - govorio je Car.

- Ako si se uvalio u ovo priču, sad je vozi - poručila mu je Dobrojevićeva.

- Ja se uvek bojim da ne ispadnem budala. Bolje da sam ja gori, nego da budem žrtva - pričao je Filip.

- Nije sad tema Maja, imaš ovu temu! - rekla je Stanija.

- Ja se ježim od ove teme - bio je Filip kratak.

- Samo budi iskren. Pusti sad Maja nije ona sad tema Mislim da je tebi izazov da skineš ovakvu ženu i to još u rijalitiju, može ti se - bila je direktna Stanija.

- Bilo bi sve to ok da to meni paše i da mi to odgovara. Vidiš da sam ja ovde kažnjen, imao sam tri fizička kontakta - zabrinut je Car.

- Filipe, slušaj, ima u tebi to što si ti. Ti si Maju skinuo Janjušu ti bi tako i Dalilu mogao da skineš Dejanu. Kad bi hteo - nastavila je Stanija.

- Drugo bi bilo kad bih ja rekao šta je u mojoj glavi. ne mogu ja da govorim za druge i za dvoje - kazao je Filip.

- Ja sam videla juče neke stvari kad sam bila napolju. Znači, u izolaciji ona odmah dolazi za tobom. Ja bila u šoku šta gledam, majke mi - rekla je Dobrojevićeva.

- Sutra će pustiti klipove i ja ću opet ispasti lažov, Ne znam možda sam ja u tripu - poručio je Car.

- Ali ti je izazov, ide ti glatko - poručio Car.

- Jesu te moji komentari pokolebali? - pitala je Stanija.

- Kako ne... Znaš koje teorije sam imao, dobra si sa Majom, onda još dvoje, troje ljudi reklo za Janjuša, pa sam rekao da idem dalje. Inače bih je čekao... To što mi je udarila šamar, to nema veze, ona nije bila neverna - poručio je Car.

- Moraš da razdvojiš zaljubljenost i izazov. Jer ti kad osvojiš ideš dalje. Tebi Dalila prija, a i ti njoj - rekla je Stanija.

- Ja sam hteo da razgovaram sa njom, da joj kažem da ću da lažem šta treba, ali ne može da se sakrije da me je gledala dva sata, da se gledamo na žurki, da smo indirektno pričali neke stvari. Imam osećaj da će nas razvaliti na klipovima, ne znam šta sve može da puste... Pričali smo nešto više. Ja sam magnet za probleme, zato me zagrize to burno jako, kao Maja, Mina, ja sam haos od malena... Tako sam naučio, idem na kerozin i to je to. Čim točiš dizel u mene, nije to to... Znaš šta mi je rekla, ovo što sam pričao za Maju, rekao sam da jedva čeka da ona uđe, uzeo sam lemura i kad se Dalila probudila, počela je da se smeje, zato su me i ono pitali... - govorio je Car.

