DALILA I DEJAN STRANCI! Dragojevićka mužu ne prestaje da priča o Caru, a on je totalno IGNORIŠE! (VIDEO)

Dalila Dragojević šminkala se i pripremala za današnju emisiju dok je njen suprug Dejan, sve vreme ležao pored.

Ono što je mnogima delovalo čudno, jeste činjenica da je Dalila neprestano pričala o Filipu Caru, sa kojim je danima povezuju, dok je Dejan sve nemo slušao:

- Kaže Miki "Zašto vam ne bi produžili izolaciju još dve nedelje?" Reko' zbog dobrog rejtinga... Kaže da se vezao za nas dvoje - prepričavala je Dalila.

- Bebo! - rekla je Dalila u jednom momentu Dejanu koji je nije slušao.

Inače je Dalila je nedavno priznala kako se oseća.

- Ja stalno plačem zbog toga, povređujem ljude. Videla sam Dejana kako je sinoć bio veseo i kako je uživao. Meni je bilo jako teško sinoć, on je meni uvek prilazio, sinoć nije. Ja njega takvog ne znam, on je uvek biuo tu za mene, a sinoć nije uradio. Sa druge strane saznajem da sam Car hoće da beži zbog mene. Ne znam šta je to - otkrila je Dalila.

