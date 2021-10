PARE, PARE, PARE, VOLIM SAMO PARE: Zadrugarke postale modelsice i zapalile BINU od vrelih scena! Ne zna se koja je provokativnija

Sanja Grujić, Viktorija Viki Mitrović i Deniz Dejm nastupile su na "Zadrugoviziji" uz hit modelsica ''Pare pare''.

Sanja i Viktorija su se pojavile u izazovnim kupaćim kostimima, a Deniz u crvenom donjem vešu.

foto: Printscreen

One su se okitile novčanicima, a vrelim plesnim pokretima doveli su atmosferu do usijanja. Iako su imale malo problema sa tekstom, sve su to nadoknadile dobrom energijom i izazovnim pokretima.

Nakon nastupa, usledili su komentari stručnog žirija.

- Stavrno ste zgodne. Deniz najviše volim kad se družiš sa Janjušem, takav ste hit - rekla je Ana Korać.

foto: Printscreen

- Drago mi je to čuti od takve ribetine - dodala je Deniz.

- Bile ste fantastične, Deniz savršena si u kombinaciji sa Janjušem. Danas ono licemerje, da ti kao vrhovna Boginja, da te niko ne uzme sa idelanu ženu! Boginja je prisutna od glave do pete - pohvalio je Dejmovu Dejan Milićević.

- Ja sam zapanjen, kako ste masne. Viki je mesnata, sve tri su gadure, ali svaka na svoj način, simpatične gadurice - komentarisao je Đekson u svom stilu.

Kurir.rs/K.Đ.

