DALILA SE OBRUŠILA NA DEJANA, TERA GA NA PROMENE! Dragojevići u žestokoj raspravi: Gori si od ljubomornog koji ume da LUPI šakom!

Bračni par Dragojević ulazi u sve turbulentnija dešavanja. Dalila i Dejan ne prestaju sa raspravom.

foto: Printscreen/Pink

- Ne znam šta ti je koji đavo? Uopšte ne znam. Meni dani prolaze kao da nisam ovde,ja sam tako izabrala...Kao da sam na odomoru sa društvom. Tvoje je što nećeš da se družiš, tvojeje štonećeš da plešeš. Sve je tvoj izbor. Sve što tražim je sloboda i osećaj ne griže savesti. Mene je savest pojela. Onda se pitam zbog čega? 28 godina imam, nemam sto. Znam kakva je situacija, ti se prvi ne bi jeo...Ti se nikad ne jedeš - pričala je Dalila.

- Spominješ sitnice - rekao je Dejan.

- U pravu si, kriva sam ja! Ti si najbolji na svetu. Pusti me da se gušim u svojim greškama - prekinula ga je ona.

- Najviše me boli da ne izgubimo sve što smo stekli - istakao je Dejan.

- Vidiš šta pričaš...Sa ovim ponašanjem ćemo sve izgubiti, pupčana vrpca i to - nastavila je Dalila.

- Ti si me navikla - dodao je Dejan.

- Rekla bih ti sad na šta si sve bio naviknut, pa ti nije trebalo specijalno vreme da se odvikneš. Šta sam sve prošla za ovih pet godina, glavom o zid da udaram. Žele da me vide slomljenu i razvedenu - nastavila je ona.

foto: Printscreen/Pink

- Da mene boli uvo, znaš kad bih ti prišla ili kad bi meni bilo teško, nikad. Ne želim te ucene. Naporavi svest, da nismo pupčana vrpca..Znamo se, top odnosi, stavni na stranu brak. Je l' ti razumeš da ja kad sedim sa vama prinuđena sam da se svađam? Nema šale i za*ebancije - pričala je ona.

- Uvek smo se sprdali - dodao je Dejan.

- Uvek je fokus na drugim ljudima i onda ajde da jedemo, a posle da spavamo. Nikakve priče van rijalitija - rekla je Dalila.

- Ne želim da izgubimo nas u smisli kako smo živeli ovde. Nešto može da pređe u naviku i tako ostane. Mislim da ćeš hteti skroz drugi tok života. Nisam te uvredio, to je ono što mi prođe kroz glavu. Da ideš par dana u Beograd, kod Matora - nastavio je on.

- A ti bi otišao? Ja ne mogu tako! Hoću da odem kod drugarice, ne mora par dana, ali ceo dan. Mogla bih da te zamislim da odeš - govorila je Dragojevićka.

- Mi se nikad nismo razdvajali, to je ono što ja ne mogu. To je ono na šta ne mogu da se naviknem, ne mogu da svarim u glavi...Znam kako smo živeli - nastavio je Dejan.

- Šta ako uzmemo stan i Matora zove mene da izađemo? Ti ostaneš kući i plačeš? - pitala je ona.

- Ja smatram da ti ne bi izašla u toj situaciji. Takav smo život napravili - rekao je Dejan.

- Gori si nego ljubomoran muškarac koji lupa šakama o sto! Ja ne mogu da funkcionišem na žurci jer me ti gledaš - nastavila je Dalila.

- Pa gledam jer si lepa - dodao je on.

foto: Printscreen/Pink

- Šta bi bilo da Luks mene zove u izlazak? - pitao je Dejan.

- Okej, u ovoj situaciji kako se osećam. Izlazio si ti... - odgovorila je ona.

- Da sam dala povod, jesam. Sad mi je krivo, kao što je Caru krivo. Kompletno što sam poželela ovo da me hvata sve i svašta, dovela sam sebe u zabludu iz koje ili mogu ili ne mogu da izađem. Oni pričaju o našoj strasti, a mi imali četiri puta intimne odnose. Dalila se nije zaljubila, ali joj je bilo lepo u tom odnosu, to je cela istina. Meni neko ustane i kaže bludne misli i ja sad treba da se upecam. Želim da odvojim taj odnos od našeg odnosa. Ako kažem da te volim najviše na svetu, ne želim da izgubim to, samo želim da budem ono što sam ja. Sad nisam, kad moram da priđem i sedim - govorila je ona.

- Šta ako tebi bude smetalo moje drugačije ponašanje? - pitao je Dejan.

- Neće. Želim da te vidim srećnog i nasmejanog. Smatram da ti mene ne bi nikad povredio, da me prevariš. Ja da smatram da ja nemam poverenje u tebe, da tebe pustim u izolaciju...Ja tebe mogu da pošaljem među 100 holjada golih žena, stekla sam poverenje. Ja ne sumnjam u ljubav prema meni, kao što ti ne treba da sumnjaš. Nervira me što sam hodala sa Matorom i prođem i vidim tebe. Druželjubiva sam, Dejane - nastavila je Dalila.

- Previše ljudi od mene očekuje rekaciju. Imam osećaj da sam lud..Ja niti znam šta pričam, ni šta sam rekao - govorio je on.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:12 CECA NASMEJANA OD UVA DO UVA: Ne odvaja se od Bogdana ni na tren