DEJAN DRAGOJEVIĆ PRIHVATIO RAZVOD I ZAPLAKAO KAO MALO DETE: Boli me, ali ovo je NAJBOLJI POTEZ! Ja sam pokušao SVE! (VIDEO)

Za crnim stolom nastao je muk kada je Dalila Dragojević javno ostavila svog zakonitog supruga, Dejana.

- Danas sam sabrao samog sebe i mislim da je to najbolji potez, zajednički. Boli me, ali mislim da je to najbolje. Prošlost, koja je trebalo da ima budućnost, a koja se neće ispuniti, eto, to me boli - plakao je Dejan.

- Samo da prokomentarišem, napadali smo dečka što nema reakciju, sada kad ima, opet ga napadamo! O čemu pričamo, on nema problem, ona ima problem sa njom. Taj čovek nema problem sa Dalilom, Dalila sa njim treba da reši, ne on sa njom - rekao je Miki.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam pokušao sve, ne interesuje me, ako će njoj odgovarati sve to i da izigrava ne znam ni ja šta, mene ne interesuje. Ako će ona biti stvarno tako srećna, ja ću se odmaknuti. Očigledno je loše sve što joj kažem, ne znam. Ja neću pominjati da li je i šta fer, naročito ne sada, kad je kraj. Kuca čuka, hoće da iskoči, osećam se živim ponovo, desilo mi se nešto u organizmu što ne mogu da objasnim - nastavio je Dejan.

- Umorila sam se od osećaja da budem nosač - dobacila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

