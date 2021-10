ŠOK! DALILA STAVILA TAČKU NA BRAK SA DEJANOM! Ostavila ga pred MILIONIMA: Od danas više nisam sa NJIM! (VIDEO)

Voditelj je dao reč Dalili Dragojević i dao joj priliku da objasni situaciju koja se desila sinoć, ali i danas, a ona je pred svima raskinula sa Dejenom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vratio mi je burmu, posle nekog vremena je došao da mi traži. Došao je do mene ali nisam htela da mu vratim. Vratila sam se da spavam, nisam mogla da spavam, kada sam ustala potkaćio mi je noge. Kada sam sela na ugaonu popričala sam sa Carem i on mi je to odmah zamerio. Pitao me zašto razgovaram sa njim, ja sam mu rekla da imam pravo da pričam i samo sam osetila mlaz vode. Prvo nisam skontala, ali baš sam se razočarala. Ponizio me je. Otišla sam u rehabilitaciju, isplakala se, legla sam da spavam, on mi je posle doneo neku kesu sa poklonom. Donela sam odluku da od danas više nisam sa njim - rekla je Dalila.

- Koliko si ponižena danas kao žena? - pitao je voditelj.

- Odvrtano sam se osetila, poniženje jeste. Imam i sa druge strane poniženja. Od njega takve stvari nisam očekivala. Na stranu sve greške koje radim, to je moja sramota. Ja sam u tom odnosu ponižena, jednostavno mi se nije dopalo. Burme meni niko neće skidati. To što je on vrati i pronašao, on je verovatno tražio i vratio. Za mene to nije istinsko vraćanje, jer ja to treba da vratim na prst. Smatram da je to fejk, prvu burmu je izgubio. Nemam snage da se bakćem ko je tužan, najbitnija sam sama sebi. Uvek ostanem sama. Okrenula sam se videla sam Filipa kako se smeje sa Mikijem. Na kraju balade uvek ostaneš sam, niko se nije setio čokoladicu da mi donese - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zašto sediš pored njega, ako želiš da prekineš odnos? - upitao je voditelj.

- Planiram da promenim poziciju. U ovom delu sedim zbog voditelja i priče koja se odvija. Neću da slušam komentare, neću da slušam: "Kako možeš". Želim da pričam i želim da se družim, ne radim ništa loše. Ja ovde nikom zabrane i ultimatume nisam postavila. Može mene da osudi ko hoće, ko šta želi. Kao što sam rekla, na kraju balade ja ostanem sama - dodala je Dalila.

- Kad kažeš "fejk burma" šta to znači? - upitao je voditelj.

- Znači da je on sam izradio, tog dana kad je izgubio svoju, drugi put se vratio i rekao da je zaboravio. Kad smo izašli napolje kopkalo ga je i rekao da je izradio novu burmu, jer je prvu izgubio. Čekao je 15 dana da se izradi isti rad, isto ime izgravirano. Ne želim da budem u odnosu koji mi ne odgovara. Da očekujem reakcije, da me jednog dana iz besa udari. Ako se dešava ovo sa polivanjem, šta bi bilo sledeće. Nikad me nije udario, ja udarac nikad ne bih tolerisala, jer sam imala situacije u bivšim vezama - pričala je ona.

- Šta misliš kako je tvoj otac reagovao na polivanje vodom? - dodao je Milan Milošević.

- Zbog mojih stvari je ljut. Ja mu kažem da nema potrebe da se sekira, neću napraviti ništa što bi moglo da ga ponizi. Znam koliko voli Dejana, možda je rekao zaslužio si. Možda da sam očekivala, možda bih uzvratila. Neko da mi saliva vodu, kao da sam smeće, odvratno sam se osetila - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)