DEJAN POBESNEO I POLIO DALILU VODOM! Dragojevićka ODBILA MUŽA, otišla kod CARA, a onda je usledio NEZAPAMĆENI SKANDAL! (VIDEO)

Dejan Dragojević prišao je svojoj ženi Dalili Dragojević da je zagrli, što ona nije dozvolila, a on ju je nakon toga polio vodom.

- Nemoj da me grliš. Posle sinoć nema potrebe da me grliš. Poniziš me na najgori mogući način, pa onda ustaneš i kažeš da mene neko ponižava - rekla je Dalila.

Nakon što je odbila da priča sa Dejanom Dragojevićem, Dalila je otišla da smiri Dina Dizdarevića, pa iskoristila priliku da popriča sa Filipom Carem.

- Jesi dobila budžet? - pitao ju je Car.

- Jesam, mali - odgovorila je Dalila.

- Imaš li para, da li ti treba još? - nastavio je Filip.

- Imam, nego me ispljuvao na osnovu tebe. Rekao mi je da priznam da ne volim Dejana, nego tebe, ja sam to rekla, rekao da mu je žao Dejana, samo meni to pričao. I kao evo ti mali - žalila se Dragojevićka.

Dalila se potom vratila na garnituru, a Dejan joj je zamerio što je otišla kod Cara.

- Ti opet isto - rekao je Dejan.

- Ostavi me na miru, nemoj mozak da mi ispiraš. Da li ti branim nešto, ne pravi životinju od mene - odbrusila je Dalila.

- Pitam te da li je to normalno? - nastavio je Dragojević.

- Jeste. Ti si me ponizio juče na najgori mogući način - poručila je Dragojevićka.

- A ti mene? - upitao ju je on.

- Ne - odgovorila je ona.

Dejan je otišao do kuhinje, uzeo flašicu i polio Dalilu vodom, što je šokirao sve prisutne. Dejan je izašao iz kuće da se smiri, a Dalila da se presvuče.

