SAD JOJ NIJEDAN NIJE DOBAR! Dalila otkrila šta stvarno misli o Caru, a muža debelo ga OCRNILA! Evo kako ga je nazvala

Dalila Dragojević je sedela za crnim stolom, i sa Jovanom Tomić Matorom i Stefanom Karićem komentarisala njen odnos sa Filipom Carom i Dejanom Dragojevićem:

J- a ne mogu da kažem ništa, kada uvek ostnem sama kada se nešto desi - rekla je Dalila.

- Ti celo jutro nisi spavala - upitala je Matora.

- Ali tako ti je svima u životu - rekao je Karić.

- Moraš sam sa sobom da budeš okej - rekla je Matora.

- Je l sam ja bila sinoć povređena sa skidanjem burme - dodala je Dalila.

- Svako drugačije gleda na to - rekla je Matora.

- Ja to nikada nisam uradila, moram da pričam sa njim da rešim te stvari. Mene ne zanima više rijaliti - rekla je Dalila.

- I jutros Car meni dolazi da priča, a ja ne želim da pričam. On meni govori kako sam ja Dejanu vratila burmu, a on je sam vratio, pa kako ide priča kroz kuću da sam ja skinula burmu, a to nije tačno. Ja nema šta da pričam sa njim, on se nikada promeniti neće iako to priča - rekla je Dalila pa nastavila priču o Dejanu.

- A ovaj jutros ulazi u krevet i stavlja jastuk između nas, kao neko dete - rekla je Dalila.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)