MENI JE TEŽE NEGO DALILI! CAR JE ŠTIPA I LJUBI DOK SPAVA: Dejan se ogolio pred kamerama, a evo šta kaže o borbi za BRAK! (VIDEO)

Dejan Dragojević progovorio je o braku sa Dalilom koju je polio vodom i koja je sa njim završila odnos pred kamerama.

Rijaliti učesnik pred Drvetom mudrosti "otvorio je dušu" o onome što ga najviše boli.

foto: Printscreen

- Nedelja mi je postala najgori dan u Zadruzi. Kada sam je video sa njim, nije mi bilo dobro, i tada sam joj vratio burmu, jer je rekla da neće. Juče sam je polio vodom, a posle sam se pokajao. Ja sam takav, krivo mi je, a uvek ostanem nedorečen, a ona je u nekom nervnom rastrojstvu, pa ne mogu ništa da uradim - rekao je Dejan.

- To su normalne stvari - reklo je Drvo.

- Ja mislim da je više teram kada joj tražim neke stvar. Do pre mesec dana nisam se obazirao na te stvari da li me ljubi ili ne, a sada mi to smeta. Ja ne znam kako da se borim za njenu ljubav. Šta znači borba? Ne bih na silu nešto da radim, ja sam onakav kakav sam. Ostao sam u tom istom ponašanju gde funksionišemo kao par. Ja da glumim majmuna neću. Boriću se u smislu da ću pustiti, pa ćemo videti da li će biti bumerang ili frizbi - konstatovao je Dejan.

foto: Printscreen

- Čudna mi je ovde, nisam je video ni da je zaplakala, a onda mislim da je meni teže, a ne znam kako je njoj. Znam ja da ona mene voli i uvek se borila za mene. Ona je tu, samo ja tripujem - nastavio je Dejan da priča, kada ga je Drvo upitalo za Dalilin flert sa Carem:

- Ne znam ja da li je to flert, Ja sam joj tražio da ne priča sa njim, a ona je to radila. Meni neke stvarii smetaju, a on radi te stvari na silu. Štipa je za obraz, ljubi je dok spava. To je prolazna situacija, a on je taj koji folira - objasnio je Dejan.

- Ja ne znam što je ona hladna kada je sa mnom. Nije bila sa mnom u krevetu dve nedelje, i bila je hladna, to su svi komentarisali. Ja sam spreman na mnogo toga da je osvojim, ali ne znam preko čega bih prešao, preko čega ne bih. Ona je zaslužila dobre stvari, a ja sam bio go*nar. Ona jeste teška, a ja je volim - rekao je Dejan i zamolio drvo da mu pusti pesmu "Anđeo čuvar".

foto: Printscreen

