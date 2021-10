DRAGOJEVIĆ NE MOŽE DA SE KONTROLIŠE, POČUPAO CIMERA! Dejan kao RAZJARENI BIK krenuo na Saleta Luksa, Dalila skočila da ih razdvoji

Dok su zadrugari komentarisali odluku o razvodu Dalile i Dejana Dragojevića, Sale Luks je sve vreme dobacivao i peckao Dejana, pa ga na kraju gađao papirićima, što je zadrugara dovelo do ludila, zbog čega je on nasrnuo na njega, a Dalila je stala između, ne bi li ih razdvojila:

- Šta me gađa papirićima? Sve vreme me provocira! Idem na garnituru - odlučio je Dejan.

- Nemoj to da radiš, molim te - rekla je Dalila Saletu.

Inače, Dalila je pred milionima rekla da je ona završila sa Dejanom zauvek:

- Vratio mi je burmu, posle nekog vremena je došao da mi traži. Došao je do mene ali nisam htela da mu vratim. Vratila sam se da spavam, nisam mogla da spavam, kada sam ustala potkaćio mi je noge. Kada sam sela na ugaonu popričala sam sa Carem i on mi je to odmah zamerio. Pitao me zašto razgovaram sa njim, ja sam mu rekla da imam pravo da pričam i samo sam osetila mlaz vode. Prvo nisam skontala, ali baš sam se razočarala. Ponizio me je. Otišla sam u rehabilitaciju, isplakala se, legla sam da spavam, on mi je posle doneo neku kesu sa poklonom. Donela sam odluku da od danas više nisam sa njim - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

