TARA IZNELA SVE TAJNE RIJALITIJA: Evo u kakvom je odnosu sa Matejom, šta joj je otkrio Gruja! Prokomentarisala LJUBAVNI TROUGAO!

Drvo mudrosti je u Rajski vrt pozvalo Taru Simov da je pita kako joj se čini njeno učešće ove sezone.

Tara je otkrila da je mislila da će biti mnogo negativnih takmičara, ali se to nije dogodilo.

- Ne mogu da zaobiđem temu sa Matejom, kakvi su vaši odnosi - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Okej, smo, nema više zle krvi, krivo mi je što nismo seli da popričamo, ja sam svoju stvar ispričala, mada ne znam ni šta bi mu rekla. On ima ovde bivšu devojku sa kojom provodi vreme. Malo mi je neprijatna tema, on kada prođe ja se trudim da sklonim pogled - ispričala je ona.

Kako ti on deluje? - oglasilo je Drvo.

- Jako čudno, naša veza je okončana zbog raznih gluposti. Pričala sam sa Lornom, počela sam da joj verujem, mislim da bi me on opet povredio ako bismo bilo šta imali - rekla je Tara.

- Kakva je situacija sa ostalim momcima? - pitalo je Drvo.

- Tu je Dino, ali mnogo mulja. Mislim da ćemo ostati drugari - priznala je Tara.

Šta kažeš za trougao Dejan, Dalila, Car? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Ja sam ubeđena da će Dalila i Dejan izađi odavde pod ruku, mislim, da je Filip odlepio za njom, pun je negative, ali kada je Dalila u pitanju on crveni, ona gaji simpatije. Nisam sigurna, ne znam šta će biti - rekla je ona.

- Sinoć kada je Dalila komentarisala situaciju za se*s. Car mi je rekao "krivo mi je", a Gruja mi je prišao juče i rekao mi da sam mnogo lepa i vredna i da to ne valja. Stigli smo priču do nekih prasića i ja ga pitala koliko ima, i on mi rekao da su neki pobegli i da je ostalo 10, i napravio mi dva puta večeru, videćemo. Ana mi je rekla sinoć da je Marijana ludo zaljubljena u Janjuša, a da se sprda sa Markom, Marku je rekla da više ne sedi pored njega. Zverka je svesno ušao u odnos sa Lornom jer je znao da će da ga povredi, meni je rekao da pati za bivšom - ispričala je Tara.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:36:44 KONTRASHOW-S02EP03- Rialda, Paula, Tara