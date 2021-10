OD HONORARA SAM VRATILA DUG KAMATAŠIMA: Rialda progovorila o ILEGALNIM poslovima bivšeg muža i otkrila da nije imala ni za KIRIJU!

Rialda Karahasanović, koja se nedavno našla u žiži javnosti zbog bivšeg dečka Kenana Tahirovića, otkrila je da se nakon razvoda našla u teškoj situaciji i da je pozajmila novac od kamataša.

"Nakon svega što mi se desilo fokusirala sam se na posao, odlučila sam da se bavim sobom", rekla je Rialda i osvrnula se na siromaštvo koje ju je zadesilo nakon razvoda od bivšeg muža Alije Lokvančića.

"U medijima se pojavio stari status mog bivšeg muža u kome on govori o novcu koji je ulagao u mene. On je to rekao u žaru svađe pre pet godina, kada smo se razvodili", rekla je Rilda i istakla da za kriminalne radnje svog supruga nije znala sve do njegovog hapšenja.

"Za optužbe da je makro i te ilegalne poslove saznala sam tek kada je Alija bio uhapšen. Ja sam ostala uz njega do trenutka dok nije izašao iz pritvora, čak smo se čuli sve dok nije završio celokupnu priču sa suđenjem", rekla je pevačica i dodala da joj novac u vezi nije bitan što je "dokazala kada je sa bivšim mužem ostavila i njegovo bogatstvo".

"Ja sam sav taj novac i način života ostavila i otišla iz kuće sa 50 maraka, odnosno 25 evra. Sve što sam danas, sama sam napravila. Naravno, pomogli su mi prijatelji i saradnici i hvala im na tome. Za ovih pet godina otkako sam se razvela bila sam u teškim situacijama, kasnila sam s plaćanjem kirije, gasili su mi Internet, bila sam u dugovima, pozajmljivala sam pare od kamataša, ali sam se izdigla iz svega", priznala je Rialda i otkrila da je od honorara vratila dug kamatašima.

"Od Zadruge sam vratila sve dugove kamatašima. To je i bio jedan od motiva za učešće u rjalitiju".

Bivši muž Rialde Karahasanović, Alija Lokvančić jednom prilikom ispričao je za medije da je tokom petogodišnjeg braka sa pevačicom finansirao njenu karijeru, hiruške zahvate, kupovao joj diplome, ispunjavao razne hirove, a da je “postao” nasilnik i kriminalac tek kad je saznao za njenu ljubavnu afere.

"Što se tiče jadnice koja je preko noći dobila krila i preletela ganicu, nadam se da će i dobiti onoliko lajkova koliko je zamislila na očajničkom statusu o privatnom životu i "prljavom vešu". Sve je svedeno na pažnju, lajkove, preglede i to ona vidi kao jedine dokaze da je ljudi vole. Sama je izabrala "nasilnika i kriminalca" i istog tog košala skoro 60.000 evra uloženih u samu karijeru. Mnogi dokazi postoje, od televizija do autora, tekstopisaca, pa do kamermana, šminkera, fotografa i ostalih saradnika kojima sam do dan danas izmirivao Rialdine dugove, svaki dan saznavajući za novi. Sećam se dobro nje i proplakanih noći (u vreme njenog TV takmičenja) radi grudi koje su joj "visile do pupka" i silnih negativnih komentara na njen fizički izgled po portalima i mrežama. Između ostalog i taj zahvat je jedan od živih dokaza mog ulaganja u njenu karijeru.... Od prvog dana kako je ušla u moju kuću na raspolaganju joj je bila čistačica, hranili smo se po restoranima, tako da nije bilo potrebe za kuvanjem, a ni čišćenjem. Došlo je do toga da je svoje gaće ostavljala po podu čekajuci čistačicu da ih pokupi. Tada nisam bio ni "kriminalac", ni "nasilnik", ni ništa nego sam bio Alija i prava ovca za šišanje", naveo je on tada.

