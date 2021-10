NEĆU DA BUDEM KAO SVE OSTALE MENSUROVE BIVŠE! Maloletnica bez dlake na jeziku, progovorila o RASKIDU sa Ajdarpašićem! (VIDEO)

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" jedno od pitanja je bilo upućeno Milici Veselinović u vezi sa njenim odnosom sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Zašto ne poslušaš Miljanu i malo se središ, lepo ti je rekla da će te Mensur ostaviti? - glasilo je pitanje.

foto: Pritnscreen

- Neće me Mensur ostaviti. Razlog zbog kog bi me ostavio ja znam, kao što i on zna zbog čega bih ja ostavila. Ja preko dana, sedimo napolju kad je emisiju nemam potrebu da stavim dve kile pudera, fasadu, da se šminkam i posle idem u krevetu. Uveče se sređujem. Zadovolljna sam sama sobom. Mene ne zanima sa kim je on bio i kakve su bile. Zašto bih se vodila kakve su one bile? Ja da se menjam zbog Mensura i njegovih bviših devojka... Ako je zaljubljen biću mu lepa i ovakva - rekla je ona.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:13 Tamara Đurić sa mužem