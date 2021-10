KO JE MALOLETNA MILICA KOJA JE PODIGLA VELIKU PRAŠINU U ZADRUZI? Uvek je bila drugačija, nije pravila PROBLEME, ovo su svi DETALJI

Zadrugarka Milica Veselinović ušla je u rijaliti ,,Zadruga 5“, a odmah nakon tri dana podigla je veliku prašinu oko sebe i to zbog veze sa Mensurom Ajdarpašićem. Međutim, malo ko zna ko je zapravo Milica Veselinovič, a njena majka Ana Veselinović je otkrila sve detalje ćerkinog odrastanja.

Inače, Milica Veselinović je bila izuzetno popularna i pre nego što je ušla u rijaliti ,,Zadruga“, majka Ana ističe da su mnoge devojke iz škole bile ljubomorne na nju, jer je plenila harizmom i lepotom koju poseduje. Završila je školu za kozmetičkog tehničara, a na fakultet je odlučila da ne krene, jer je htela da se posveti biznisu. Miličini roditelji su hteli da ćerki otvore salon, ali zbog ulaska u rijaliti su odlučili da odlože spremanje svega.

- Da vam kažem, Milica je oduvek bila lepa, od rođenja, najlepša beba, nije zato što je moja, ali je tako i devojke iz škole su bile ljubomorne na nju, što zbog njene lepote, ali i harizme koju poseduje, uvek je bila drugačija i isticala se, bila je pobesna, svi su je voleli. Mi smo je savetovali posle završene škole da ode na fakultet, ali ona je htela da radi i da obezbedi sebe za budućnost i mi smo hteli da joj pomognemo kao roditelji da joj otvorimo kozmetički salon, ali je ona onda ušla u Zadrugu i za sada smo stavili na to pauzu – govori Ana i dodaje:

- Naravno, imala je ona drugarice koje su prema njoj bile dobre i iskrene, sa kojima se i dan danas druži i to je stvarno lepo, ali eto, zbog njenog temperamenta i stava, nije nikada dala na sebe. Mnogo je tvrdoglava.

Miličina majka je otkrila i sve o ćerkinom obrazovanju i kakva je bila kao đak u školi.

- U školi je bila super, nikada nisam imala problema sa njom ili njenim ponašanjem, obično su muke bile oko ljubomore. Bila je vrlo dobra, variralo je to, ali stvarno nikada nisam imala probleme oko škole, nije krila ocene, nije ništa prećutkljivala. Nije išla na takmičenja, jer je prosto nije zanimalo, oduvek je bila kreativna, pa se bazirala na to što je volela oko kozmetike. Bila je jednom na takmičenju u trkanju, osvojila je drugo mesto, potom je krenula na odbojko da trenira, ali zbog uslova, mi smo iz sela, sve je to bilo udaljeno, nije bilo lako, pa je bila je zima i onda je odustala. Bila je sasvim normalna devojčica, nit se bavila glupostima, niti je bila prostituka, išla je u školu, dolazila na vreme kući, nije pravila probleme nama - govori Ana.

Ana Veselinović pored najstarije ćerke Milice, ima još jednu ćerku i sina, Anđelu (16) i Lazara (4 i po). Anu je otkrila da li je njena mlađa ćerka imala nekada probleme u školi ili u privatnom životu, zbog toga što je Milica ušla u rijaliti.

- To već ne znam, da je imala sigurno da bih znala, ali ona ne priča mnogo o tome. Povučena je, ne verujem da ima probleme, sigurno bih saznala. Ja se bavim svojom decom, zanima me svaki njihov pokret, ali nije da žive kao u zatvoru, imaju slobodu, dokle god opravdavaju lepo vaspitanje.

- Omiljeno piće su joj energetska pića, ali to vrlo retko kada, što se tiče jela, tu definitivno pobeđuje giros. Omiljena boja, pa naravno, lila, ona je i na ulasku htela da joj haljina bude lila, sve joj je u sobi lila. Jorgan za pokrivanje, sve prosto voli da joj bude lila, nema niki poseban razlog, ali voli. Što se tiče cipela, sve zavisi od kalupa, ali u principu između 39 i 40, tako, opet kažem sve zavisi od kalupa i proizvođača.

