NEDOSTAJE MI, NE ZNAM GDE JE, VEĆ MI JE LUDILO U GLAVI! Dalila očajna što je Car NAPUSTIO Zadrugu, ne može da dođe sebi!

Dalila Dragojević otvorila je dušu Đoletu Kralju o odnosu sa Filipom Carem, i tom prilikom otkrila kako je počela njihova priča.

- Hvala Martini (što nas je stavila za potrčke), nisam očekivala. Kad nas je podigla, meni je svanulo. On mi je rekao da mu je drago, a meni bilo još draže. Znači bio je taj razgovor kod bazena, bio kod gareže, sve vreme smo indirektno pričali šta bi bilo kad bi bilo. U izolaciji je krenulo dobacivanje, ludilo. U utorak se napio, došao u izolaciju, ja plakala, on pred Matorom i Sandrom kaže da se zaljubio. Htela sam da propadnem u crnu zemlju. Na "Zadrugoviziji" me je zvao da mi nešto kaže, ja sam videla da neko slika, mislila sam da mi namešta kao da ispadne da ja nekog varam. Pop*zdela sam, on se kleo u majku Milicu da nije. Sledeća situacija, posle toga, sve vreme mi u izolaciji kad ćeš reći, ja tu krenem da... Kad je bio zadatak sa lisicama, poljubio me je u obraz, u ponedeljak kod Milana sam rekla sve, poisle smo se poljubili. I tad kreće pakao. A ako mu je izlaz da pobegne, onda me ne voli... Ja čekam i ne spavam... - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- On se ljuti kad ja pitam koliko ima sati nekoga, ja se ljutim kad on traži žvaku... Ja sam zanemela sinoć. Ne može da me ostavi, sinoć mi je u garderoberu rekao da mu nisam devojka i da ide... - govorila je Dragojevićka.

- Ovo je za njega pravi rijaliti, kakva Maja i Jaško, ovo je najluđi rijaliti do sada - rekao je Đole.

- Ovo je ludilo mozga. Fali mi, kao luda sam po kući. Ako ne budem sa Filipom, neću biti ni sa kim. Nedostaje mi, hodam sad po kući, vidim tebe kako spavaš, setim se da mi oko 8 uvek kaže da te probudimo... Zamisli, ne znam gde je, a već mi je ludilo u glavi. Uzela sam medveda, naparfemisala njegovim parfermom, ne znam šta ću - govorila je Dalila - istakla je Dalila.

foto: Printscreen

- Osman Karić vas je provalio - nastavio je Kralj.

- Da, pa slušao je onaj razgovor kraj bazena, mi smo sve u šiframa - priznala je ona.

- I Peleta je napao zbog tebe - nastavio je Đole.

- Da, rekao je da mu je zapamtio šta mi je rekao - nadovezala se Dalila.

