FILIP RASKINUO SA DALILOM, A ONA VEĆ RAZMIŠLJA KAKO DA POMOGNE DEJANU: Dragojevićka priznala da li može da popravi odnos sa MUŽEM

Dalila Dragojević je i dalje nesigurna da li će Filip Car nastaviti svoj odnos sa njom, kako su sinoć ponovo raskinuli. Međutim, njen plan je da i dalje ostane sa svojim dečkom, čak i ako se bude vratila u spavaću sobu.

- Sve sam naparfemisala medu njegovim parfemom, nosim njegov duks, ali ne mogu da spavam - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- A šta ćeš kad se vratiš u spavaću sobu? - upitala ju je MC Aleks.

- Ne zanima me, ne idem iz ćoška, tu mi je sve. da idem u onu srmdljivu ekipu tamo, neću. Nisam dobra sa tim ljudima da bih ih gledala. Živim svoj život, ne zanima me ništa. Mogu da pomognem Dejanu, ali nema tu više odnosa, ništa. A i ako mi Filip kaže da neće da bude sa mnom, to ću da razumem i izguram. Ne mogu ja da nateram nekoga na silu da bude sa mnom. Ako će svaki put da se nervira kad odgovorim na pitanje vezano za Dejana, čemu to vodi? - govorila je Dragojevićka.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)