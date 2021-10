DALILA OVO KRIJE KAO ZMIJA NOGE? Bila je udata sa 16 godina, ABORTIRALA JE, a onda ostavila MUŽA nakon STRAVIČNE NESREĆE!

Dalila Dragojević trenutno je glavna tema u "Zadruzi 5" zbog javne prevare muža Dejana Dragojevića sa Filipom Carem, sa kojim je tokom noći i raskinula i napravila potpuni haos na imanju.

Ipak, jednom prilikom tokom njenog učešća u rijalitiju njena sugrađanka Irma Sejranić rekla je javno kako je Dalila navodno već bila udata za izvesnog Esa.

"Bila je udata za Esu, sa kojim je živela od svoje 16. godine, sa kojim je abortirala. Jeste sve to, stojim iza toga, rekla sam šta je sve radila, a ona krije to kao zmija noge. Imala je i tetovirano ime na ruci, mada je možda sad to promenila. Bila sam joj lojalna, a ona je mene izdala, samo se vi družite sa njom, kazaće vam se samo", rekla je Irma.

"Rekla sam i javno, da je moj dečko doživeo nesreću sa dve devojke i da sam bila sa njim dok se nije oporavio. Aman ženo, sve sam ja to rekla to i Karić zna", nastavila je Dalila.

"Ja znam pozadinu, a to što ti pričaš to je drugo. Glupačo, ja sve znam. Žena koju su nazivali najgorom ku*vom u Tuzli, to si ti. Ja sve priznam za sebe nisam kao ti da lažinjam", nastavila je Irma.

Inače, Dalila je već u rijaliti programu "Parovi", govorila o jednom svom bivšem, sa kojim je živela. Ona je tada navela kako ju je on varao, a da ona o tome ništa nije znala.

Te da je on bio sa dve devojke u provodu, kada je doživeo stravičnu saobraćajnu nesreću, dok joj o tim devojkama njegova porodica ništa nije htela reći. Na kraju, kako je tada ispričala, Dalila je uz njega ostala dok se on nije oporavio, a zatim ga ostavila i nastavila svoj život dalje.

