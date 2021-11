NAJTEŽA MUŠKA SUZA! Dejan otkrio zašto je Dalila rekla da želi žensko dete sa Carem i ZAPLAKAO!

Drama oko Dalile Dragojević i Dejana Dragojevića ne prestaje da iznenađuje javnost. Dejan, koji se i dalje nada da je njegova supruga u samo prolaznoj fazi i da će uspeti da sačuva brak, otkrio je zašto sad ona želi da sa Carem dobije dete.

Naime, priču oko toga započela je Miljana Kulić posle pitanja gledaoca.

- To je samo izgovor za poniženje. Naravno da se oseća poniženo. Veće poniženje od onoga nema, sa kojim je bila u bračnoj zajednici - pričala je Miljana.

- A znaš što je rekla devojčica? Zna šta sam ja želeo - rekao je Dejan.

- Namerno radi! Nisam postavila to pitanje! Vidiš kako mi u prolazi dobaci stvari - urlala je Dalila.

- Plačeš jer si se posvađala sa Filipom, a ne zbog ove situacije! Znaš koja je žena bila! Ne plači na silu - vikao je Dejan.

- Ne zanimate me nijedan ni drugi - rekla je ona.

- Nemaš ništa sa mnom - dobacio je Dejan.

- Prebacuješ mi takve stvari! Ni na kraj pameti mi ovaj momak nije bio u glavi. Ovo prebacivanje je stino, a efektno. Što se tiče Filipa, u ovim sitacija me ne interesuje. Čovek ne stane uz mene da me podrži, a ne da me napu*ava - nastavila je Dalila.

- Ti razmišljaš koga on pozdravlja - rekao je Fran.

- Zato što su to moji ljudi - rekla je Dalila.

- Žena je toliko beozobrazna i pokvarena - ubacio se Miki.

