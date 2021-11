RASKINULI DALILA I CAR! DUGO JE I TRAJALO! Dragojevićeva URLALA na Filipa zbog NJIH, pa zaćutala! Filip ustao SKRHAN (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car su raskinuli u toku noći, i od tog momenta nisu progovorili nijednu reč.

Ovog jutra nakon što je ustala da ode do kupatila, Car je krenuo za Dalilom, ali ona mu nije pridala nimalo pažnje, pa je prošla pored njega a nije ga ni pogledala. Na taj način mu je stavila do znanja da je definitivno kraj njihove veze.

Naime, Dalila je napustila Belu kuću onog momenta kada je ušla u sukob sa svojim, još zakinitim mužem Dejanom Dragojevićem. Vikala je i vređala svog momka i muža, pa je tom prilikom nasato i sukob:

- Mene nemoj pič**m nazivati i majku mi jeb**i - drao se Car. - Daj ženu u blato ja ću biti najveći. Skloni se od mene, ne trebaš mi u životu, bićeš sama. Zna se šta je mangup, nećeš više sa mnom biti nikad. Sad će ti pojedine ući pa ćeš biti sa njima - rekla je Dalila

- Meni ovi sukobi ne trebaju. Hoćeš ja tebe da poredim sa bivšim, možda i on uđe pa ćemo da vidimo. Ja sam izmislila svet i umesto da vodim svoju bitku, mene napadaju dvojica - rekla je Dalila.

- Rekao sam ti da ne daješ povoda za neke stvari. Ne bi bila sa njim pet godina da nije bilo dobro, sad se desilo da ne ide i to je to - dodao je Car. Radi šta želiš, je*i se s kim želiš, ajde ćao. Nije mi ni sa tobom dobor više. Šta si mi uradio? Svaku emisiju me napadaš i nateraš mi suze. Ja nisam gospođa i nećeš me ti nervirati. Biću najgora - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jel smo došli do onoga što smo želeli mesec dana? - pitao je Car.

- Očigledno nismo. Šta hoćeš, da ti budeš žrtva? Šta se borite ko će da bude veća žrtva a da sam ja najgora? Neću da slčušam nikoga. Bilo je nepotrebno da se sve ovo desi...Jadan si i to je to. Nemam ja tebi više šta da smatram. Sada će da vam ulaze ovi što vam trebaju i nema potrebe da patiš za mnom sada. Uvek ću stati iza svog stava i nikad ga neću menjati - rekla je Dragojevićka.

- Ja tebe volim i zaljubljen sam i volim tvoje kvalitet. Takvu sam te izabrao, a hiljadu puta sam ti ponovio da se ne svađaš. To je za prošli vek da pričas o svojim vrlinama

- Mene nećeš provoditi sa svojim bivšama koje su prosti**tke i ostalo. Meni niko nije plaćao za se*s, dok tvojim bivšim devojkama jeste. Evo nismo zajedno i kraj. Onaj ko voli ne voli takve stvari. Nemoj da se dereš i da mi govoriš šta da radim - urlala je Dalila.

kurir.rs

Bonus video:

06:11 Dalilin otac Huso Mujić