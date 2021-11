BRUTALNI SUKOB SUPRUŽNIKA! Dalila ZAURLALA na Dejana, pogodio je gde je najviše BOLI: Usvojiću dete ako ne budem mogla da ga IMAM!

U toku je emisije "Pitanja gledalaca" tema koja se komentarisala je borba za potomstvo Dalile i Dejana Dragojevića, Dejan je dobio reč da kaže svoju stranu priče.

- Prvo i prvo, ta majica je bila dugo tu. Druga stvar, nije to bio moj očaj, to su bili naši ciljevi, naši planovi. Uđem ovde i ona priča sa drugim momkom o tim planovima. Kako ja treba da se osećam, normalno da sam bio u šoku i da sam hteo da je podsetim na sve što smo želeli. Nisam nikada hteo da je ukanalim. Kada ona priča o tome, jako sve zvuči pitko, toliko da hipnotiše, ali istina je drugačija! - govorio je Dejan.

- Obećavam ti da te vređati neću, neću kommentarisati isto neću, samo te molim da ne govoriš da hipnotišem, znaš i sam koliko sam propatila zbog tpoga. Ovime pokazuješ sebe. Ne treba mi da me vadiš iz kanalizacije, ne treba da budeš junak - vikala je Dalila.

-Da je njoj toliko bolna tema ona ne bi planirala decu sa drugim čovekom nakon pet dana - dobacio je Dejan.

- Sram te bilo, kako možeš to da kažeš - urlala je Dragojevićka.

- Ne mogu da kažem ništa, posle će da plače i onda opet ja kriv. Ne može da kaže to i da planira decu sa drugim čovekom, ako joj nje toliko bolna tema bila. Nije lepo ni prema meni, ja sam to isto želeo, vodio sam njene menstrualne kalendare i ja sam se tu dao - govorio je Dejan.

- On mene ubija psihopatski, on mene muči, ubija me! - vikala je.

- Imaću decu, neću ostati bez dece! Ako se i desi, toliko je domova pa ću sebi to priuštiti! Zašto ja ne bih usvojila dete i usrećila jedno od njih? Ne treba mi muškarac za to - vikala je Dalila.

- Pojedine žene tako razmišljaju, rodiću sebi dete, ne treba mi muško. Tako i ona kaže sada. Ne treba da mu zamera sve i njemu je teško bilo - dodao je Karić.

- Ne može on posle svega da kaže da to meni nije bolna tema, a bio je uz mene i zna šta sam prošla! Nema šta ovde da se priča više. Filip je rekao da želi da mu rodim sina, nisam ja ta koja je to prva rekla. Jednog dana da ostanem sa njim, šta je loše u tome da rodim dete. Šta god da se desi je sudbina - govorila je Dalila.

