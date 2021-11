KAO ŽIVOTINJA KRENUO NA CIMERA PONOVO! Haos u ZADRUZI: Marka cimeri i OBEZBEĐENJE jedva sprečili da ne nokautira Lepog Miću! VIDEO

Marko Osmakčić i Lepi Mića ponovo su zaratili, pa je malo falilo da dođe do fizičkog obračuna.

foto: Printscreen/Pink

Marko Osmakčić je sledeći navodio ko mu je najiritantniji, a onda se u sve umešao i Lepi Mića.

- Što se tiče tog iritiranja, neko je spomenu oda je to dobro kad iritiraš ljude. Ima tu dva načina iritiranja, i dobro il oše. To za mene nije nikako dobra stvar, to da na taj loš način iritirate, kako bi ostale. Mene optički iritira Zolina devojka Miljana, sve joj smeta. Zašto ako je iritiram me zove da je masiram. Kad priča, definitivno me nervira Irma, ne mogu organski da je podnesem Ona ima kao neki pesak u lgasu, za mene imaju šljunak. Što se Magdalene tiče, ja mislim da ona ima debelu masku. Iritira me i Mima, ulizica, ne dira me, pa kao ajde. Sve mi diraj, ali odnos sa Stanijom ne. Meni je najpreči odnos sa Viki, pričajte vi šta hoćete.

Lepi Mića je potom ustao i provocirao Marka, što je kod njega izazvalo revolt, pa je ponovo krenuo na njega.

- Nemoj da me držite - vikao je Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Je*em li ti majku i tatu i familiju - drao se Mića.

- Svi ste vi velike face kad je ovde obezbeđenje, je*em li ti mamu - vikao je Osmakčić.

- U ceo ovaj sukob, umešala se i Viktorija Viki Mitrović, koja je pokušavala da smiri Marka:

- Nemoj to da pričaš, popićeš diskvalifikaciju - vikala je Viki.

- Kad si bio mali igrao si tenis, sada gutaš pen*s - rekao je Mića.

Lepi Mića nastavio je da provocira Marka Osmakčića. Naime, Mića je sedeo na kuču bližem kuhinji, dok je Marko bio na kauču daljem od njega. Tom prilikom, Marko je pričao Saletu Luksu o sukobu sa Mićom, što je njega navelo da nastavi sa provokacijama.

Lepi Mića je od njega tražio da mu udari šamar, što je Marko i pokušao, ali se na sreću, Mića izmakao, što je zadruagre navelo na to da skoče i da ih razdvoje. Kako će se ovaj odnos na dalje odvijati ostaje nam da saznamo.

Kurir.rs/S.M.

