DEJAN NIJE ZAGRLIO MAJKU 5 GODINA! David sa knedlom u grlu pričao o bratu, potkačio Dalilu, Cakana poručila: JA BIH JE OŠIŠALA!

David Dragojević je bio gost u jednoj emisiji, a tom prilikom je progovorio o Dejanu Dragojeviću.

"Da li je manipulisala Dalila u braku sa Dejanom", glasio je pitanje za Davida.

"Ona je manipulator, kada su izašli iz prvog rijalirija, ona je uvek htela da bude u centu pažnje. Ona je omalovažala Aleksandru Subotić kada sam bio sa njom, isto tako i sa mojom mamom. Manipulisala je i sa porodicom, mi smo sve to zanli, narod je sve to shvatao drugačije, da je moja mama protiv Dejana. Bio je on sklon malipulaciji", rekao je David.

foto: Prinstcreen/Magazin In

"Da li je fizički nasrnula na Dejana", glasilo je pitanje.

"Ona voli to, to je jednom i pričala. Ne znam da li je tukla Dejana, to je između njih dvoje, ali ona je sklona tome. Ona je agresivna. Dejan uvek ima tračak nade, neće da je uvredi sada, on ima u podsvesti da će jednog dana biti bolje, ali neće", rekao je on, a onda se nadovezala i Cakana:

foto: Prinstcreen/Magazin In

"Ona je bahata, im ona problem iz detinjstva. Ja bih je sredila za 3 minuta. Ošišala bih je. Ja sam agresivna prema agresivnim", rekla je Cakana.

"Mi patimo zbog Dejana, samo da on dođe kući i da bude sa mamom, nije je zagrlio 5 godina. Svi žale drugu stranu, ali kako se moja mama sada oseća, ona doživljava stresove. Dejan je dobro dete, on je udario glavom o zid, on želi da se dodvori Dalili", zaključio je David u emisiji "Magazin In".

foto: Prinstcreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 KORAĆEVA I DAVID PONOVO OČI U OČI! Nakon raskida PRVI PUT sedeli za istim stolom, a evo šta je Dragojević radio!