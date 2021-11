DEJAN POTKAČIO DALILU, ONA SKOČILA KAO OPARENA! A onda je Dragojević postavio ženu na mesto: Ti ne vodiš ljubav, ti NASKAČEŠ! ŠOK!

Zadrugari glasaju za najiritantniju osobu u Beloj kući, Dejan Dragojević je sledeći dobio reč, a onda ušao u sukob sa Dalilom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Trenutno sam sam sebi najiritantniji, jer sam se umešao u sukob Cara i Demira. Samom sebi bi dao taj neki glas, ali mogu da tumače kako hoće. Ja na peckalice još neću odreagovati. Ti i Dalila ste komentarisali da bi spustili glavu da ste na mom mestu, kad sam ušao u sukob sa Tanjom. To je nešto što je propalo, to me boli. Meni je drago što se ovo dešava - rekao je Dejan.

- Ispadaš teški folirant, jer njemu prećutiš nešto, a na Dalilu skočiš. Iritira te što je skočio na Demira, a ne nervirate to što ti se sa ženom trlja u izolaciji - rekao je Đedović.

- On sme samo indirektno, a ne direktno. Mene svađa sa tobom ne zanima, najviše bih volela da se sa tobom nikada ne posvađam. Ne smeš da kažeš šta te boli najviše - ubacila se Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mene to ne boli. Ne. Ja sam rekao za ove ljude ovde što su ćutali, ti si mnogo perfidnija od mene - rekao je Dejan.

- Ti si lukav, perfidan i namazan. On ne sme ništa da kaže, poznajući njega, bilo bi tu više uvreda i svega. Njemu je drago kad mene ljudi vređaju, jer se on tu nađe kao zaštitnik. Od mene uvrede nećeš dobiti, iako je želiš - rekla je Dalila.

- Još si tu gde jesi, polako. Ni na šta ne aludiram. Ja sam rekao da je moja greška što sam ustao i prokomentarisao situaciju između njih dvojice. Ti si se meni klela Bogom da nisi zaljubljena, jesi i to vrlo dobro znaš i kako. Situacija što se tiče mene i Dalile, ona nije nikada htela da ja ulazim u fizički kontakt ovde. Nisam odgovorio na peckanje. Mene je prošao taj osećaj, da ti ovde imaš se*s na stolu. Ne ne vodiš ti ljubav, ti naskačeš. Svoj glas ću dati Mihiću, zbog srednjeg budžeta - nastavio je Dejan.

- Jedini je Marko Đedović koji je objektivan što se tiče našeg odnosa, a svi koji nam prilaze, i nama i Dejanu, imaju dvostruke aršine. Evo ja ti kažem da si jadan. Sve i da sam ti rekla da nisam, evo sada jesam. Nemoj da ja kažem šta ti radiš - ubacila se Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ajde reci - rekao je Dejan.

- Ja sam mogla da sedim i da ništa ne radim i da primam keš, a ti se zapitaj za svoj keš. Jako je ružno da ti meni kažeš ''nemoj da ti kažem šta ti radiš''...Da ti kažem ja nešto, ja sam se u ovog čoveka zaljubila i ne možeš da mi nametneš ništa - rekla je Dalila.

- Da sam hteo da vas posvađam mogao sam. Evo ti situacije. Karić je tražio vlažne maramice i šta misliš ko mu je dao od cele sobe? - rekao je Dejan kroz smeh.

- Krvi bi mu dala a ne vlažne maramice - rekla je Dalila za Stefana Karića.

- Vidi joj majicu, kao strašilo neko - rekao je Car.

- Irma, ajmo mi na cigaru. Treba ti i ja češće da se družimo - rekao je Dejan.

- Ja ti evo pružam ruku, prihvataš li ili ne ovo izvinjenje? Evo ruka - pitala je Dalila.

- Ma ja - rekla je Irma.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)