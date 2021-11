NI NAJOGRA ULIČARKA NE BI URADILA TO ŠTO JE MOJA ĆERKA! Huso Mujić jedva GOVORI zbog Dalile i Cara, otkrio da je LOŠEG zdravlja

Otac Dalile Dragojević, Huso Mujić ne može da oprosti ćerku aferu u "Zadruzi" sa Filipom Carem sa kojim je prevarila supruga Dejana Dragojevića.

On je priznao da mu je sve teško palo i da mu se zdravstveno stanje pogorašlo zbog ćerke i da teško govori.

"Bio sam kod doktora, primam intekcije, slab sam", rekao je Huso.

foto: Printscreen/Pink, Damir Dervišagić, Nikola Anđić

Između ostalog, on je istakao kako mu je žao Dejana Dragojevića, još uvek zakonitog supruga Dalile Mujić.

"Mnogo sam povređen, nisam se nadao tome i na taj način, pred tolikim ljudima. Nijedna osoba normalna to ne bi uradila, ni ona najgora. Tako pred čovekom, sa kojim je ušla tamo. Van svake pameti. . Najgora uličarka to ne bi uradila", poručio je on.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Blic

