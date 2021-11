CAR RAZBIJAO ČAŠE, DALILA GA DOVELA DO LUDILA! Filip urlao i IZVREĐAO devojku: Ti si SVINJA od žene, jedno NEZAHVALNO ĐUBRE! VIDEO

Filip Car i Dalila Dragojević su se sukobili oko Mikija Đuričića, jer je ona tokom današnjeg dana sve najgore rekla o njemu. Izrevoltirana i razočarana zbog videa u kome je videla šta Đuričić priča o njoj, izvređala je svog bivšeg prijatelja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta ti je sad? - pitao je Filip.

- Da li se dereš da bi te on čuo? Nemoj da se dereš na mene - odbrusila je Dalila.

- Prva stvar, sad da ti ja nešto kažem. Nemoj da zaratim sa celom kućom, sa svima sa kojima sam zaratio je zbog tvog bezobrazluka - pričap je Filip.

- Na kraju svega si pričao o meni loše, Miki je to rekao. Ja o tebi nikada nisam - navela je Dalila.

- Ja tebe razumem, ali razumi i njega. On je u mat poziciji, ja znam da ti sad želiš da zgaziš sve - rekao je Luks.

- Ovo je situacija Zole i Miljane kada Zola moli njega da ne govori sa svojim prijateljem - nastavila je.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mnogo jako sečeš - dodao je Luks.

- Stanite, da ne udarim glavom o zid! - zaurlao je Car.

- Miki je čovek koga ja volim od prošle sezone, kao i sad, on je prijatelj - pokušao je da govori Filip.

- On tebe ne voli - prekinula je Dalila.

- Koliko je bezobrazna ovo nije normalno, ovo je neviđeno! Nije problem šta ćemo seći, šta treba da gledamo u pod. Ja kada imam nekome nešto da kažem, ja kažem u oči bez problema. Ova tupi mozak kao sa bušilicom! Koji idot od žene! - nastavljao je Car.

- Taj čovek je bio uvek uz mene, kada je ovde bilo najteže on je nas podržao, sve vreme je bio tu. Ona se naljutila kad je videla klip, ali meni ružnu reč nije rekao, nego samo realno. Nije zaslužio reči koje je ona rekla danas - naveo je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Čovek je pričao o meni sve loše ali indirektno - nastavljala je Dragojevićka.

- O čemu ti pričaš, problem je u što u svojoj izolaciji hrče? Da ti nahranim ego i reću ću ti da si u pravu - vikao je Car.

- On je imao pogrdne reči i on mene zanima, ja ne moram da budem dobra sa njima a ti moraš, ja ništa ne moram. Moje ponašanje je savršeno, ali govna koja me pljuju od mene neće čuti ništa lepo - vikala je Dalila.

- A zašto to ne kažeš u lice a ne iza leđa. On je najviše bio uz nas kad je grmelo, a to što si ti nezahvalno đubre to je druga stvar, kakva svinja od žene - besneo je Car.

Kurir.rs/M.M.

