PONIZILA SAM RODITELJE, STIDE SE ZBOG MENE! Miljana otkrila porodične tajne Kulićevih, u sve je umešala Zolu! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola gostovali su u "Amneziji", gde su odgovarali na pitanja.

- Zar stvarno misliš da ćete ti i Zola uspeti - glasilo je pitanje.

- Najupečatljivije je to što ne stresiram roditelje, oni su digli ruke od toga, ponosna sam na svoj odnos sa Zolom, moji ne gledaju Zadrugu i manje se stresiraju. Moj tata je ponosan čovek, njega je bilo blam i sramota, ponizila sam svoje roditelje i svog sina. Zabravim na sve, prepustim se. Kada sam porazgovarala sa svojim psihijatrom. Kajem se što sam se svađala sa svojom majkom, lagala sam majku, ne vidim budućnost, želim da budem iskrena, volim Zolu, osećam se loše bez njega, želela sam da budem voljena, ali ja želim poštovanje, on se ružno izražava. Ja sam provokator, umem da isprovociram, a on stane na stranu mojih protivnika. A kad sam jutros videla da je tražio pivo od Cara, znači prodao se za 200 dinara. Mene ne stresira odnos ni sa kim, on mi nabija grižu savest, nema sila nema oka što će me videti na dnu. Prošle godine sam bila treća sada idem ka pobedi.

- Kako će Miljana reagovati na klip sa Deniz - glasilo je pitanje.

- Rekao sam joj sve što se desilo - odgovororio je Zola.

- Sinoć me je budilo deset ljudi da odem i da vidim šta se desilo, ne znam šta je bilo, ali znam šta je meni rekao - rekla je Miljana.

