ZGODNA ZADRUGARKA BACILA OKO NA OŽENJENOG DEJANA DRAGOJEVIĆA: Javno priznala svoje emocije! Ona će mu pomoći da zaboravi Dalilu?

Bane Čolak i Mateja Matijević, domaćini današnjeg izdanja radio-emisije "Amnezija", pozvali su Marijanu Zonjić u svoju emisiju.

- Da li gajiš neke simatije prema Dejanu? - glasilo je Franovo pitanje.

- Očekivala sam to pitanje, Fran je za mene kao mali Đedović, Karić kao Mića. Dejan je sladak momak, prolepšao se, lep je - nasmejala se Marijana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Video sam tvoju kiselu facu kada je zaplesao za Nevenu - dodao je Fran.

- Nije tačno, nisam to ni videla. Moram samo da se osvrnem na ono što je Viki rekla, ja zaista nisam primetila da li je mene Marko gledao. Mene on ne zanima uopšte ni u jednom smislu. Za mene je to stvarno gotova priča - rekla je Zonjićeva.

- Zašto Sale glumac neće da dođe? - pitao je Bane.

- Eto, nije hteo da dođe, tu sam ja i odgovaražu umesto njega. Neću više da učestvujem u vašim za*ebancijama, je l' si čuo? Što se tiče Dalile, svoje mišljenje ću reći u nekim malo jačim emisijama. Šta se ti Fran smeješ pi*ko mala? - Miki je imitirao glumca.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)