BOLESNO GA VOLIM, PLAKALA SAM GODINU I PO DANA ZA NJIM! Tara priznala sve emocije prema Mateji, sve sa Ša je bila LAŽ

Tara Simov prišla je Dejanu Dragojeviću u garderoberu, pa mu se poverila i otvorila dušu. Naime, Simova ne krije koliko je očajna što Mateja Matijević ne želi da joj pruži drugu šansu, ne bi li mu dokazala da je druga osoba:

- On i da se ponovo zaljubi u mene i da me zavoli, on to nikada neće reći, zbog svih onih klipova koji su izašli. Ja sam takva, ja uvek dam drugu šansu - govorila je Tara.

- Ne, definitivno ga nikad niko neće voleti kao ti. Sačekaj, promeni se, možda se pomirite posle Nove godine - rekao mu je Dejan.

- Ja sam ga bolesno volela, a ništa mu nisam uradila, nikada ga nisam prevarila, ništa. Izgubila sam samopouzdanje, ubedili su me da me nikada nije voleo. Plakala sam godinu i po dana, baš je odvratan osećaj. Koliko sam bakšiša ostavila na naše pesme, znala sam svaku devojku sa kojom je spavao, pačići su ludi, svaki detalj znam - nastavljala je Tara.

