ZOLIN DEDA 30 GODINA NIJE GOVORIO SA ROĐENIM BRATOM, POMIRLI SE NA SAHRANI! Čolić otkrio Dejanu detalje potresne porodične DRAME!

Lazar Čolić Zola ispričao je Dejanu Dragojeviću svoju porodičnu dramu:

- Moj đed, otac od majke i njegov brat, pošto je moj đed radio u Holandiji. Njegov brat je živeo dole, nacuga se i dođe kući kod bake moje, ona je pokojna sad i druže, istuče je na mrtvo ime. Moj đed to sazna i 30 godina nisu pričali. Pred kraj, taj brat od đeda je bio bolestan. Saznamo i sin da mu se razboleo i da je umro. 30 godina nisu pričali, a treba otići na sahranu. Znali smo da deda hoće da ode. Dva rođena brata, 30 godina nisu pričali. Dolazi taj dan za sahranu, spremamo se baba i ja. Idemo na sahranu, puna kuća i sad obaveštavaju brata da mu je stigao brat. Nisam hteo ovde da ispričam, ali hoću tebi. Njih dvojica se susreću, pruža mu moj deda ruku: "Primi moje saučešće". On kaže: "Hvala brate moj" i viče: "Dajte mi rakiju da popijem sa bratom, pa makar i ja otišao u grob. Znaš ti šta je to - pričao je Zola.

- Majke mi, kad smo kod te teme, kad sam videla Davida, kao da je moj brat, toliko mi je bilo milo - govorila je Martina.

- Sva njega (Dalilina) izlaganja su bili da joj ne treba papir, a onda priča da kad je potpisala da se olakšala. Da će da cveta. Onda se pojavio neko ko je završio te papire, umesto da se zahvali, ona udara kontru. I dalje je u tom nekom tripu zbog mene - dodao je Dejan.

- Na osnovu tog klipa je bilo kao da je ona problem. Ja ne znam da li ste vi provalili da je snajka pisalo pod navodnicima - rekao je Zola.

- David je doneo papire, niko njen. David nije njen. Dejane, opet sam te sanjala - ubacila se Ana Spasojević.

- Oteraćemo glumca - rekao je Dejan.

