MAJA MARINKOVIĆ OPET ISKOPIRALA ANU KORAĆ! Pojavila se u istoj kombinaciji kao njena LJUTA RIVALKA, svi se pitaju u čemu je FORA?

Maja Marinković ušla je u rijaliti "Zadruga 5", a sad se ponovo pojavila u odevnoj kombinaciji koju je pre nje nosila njena ljuta rivalka Ana Korać.

Maja je za proslavu u rijalitiju odabrala kombinaciju - sivo-beli komplet sa ogromnim dekolteom, koji je Ana Korać nosila na jednoj "Zadrugoviziji".

Na društvenim mrežama uveliko se komentariše ovaj Majin potez u rijalitiju, te se svi pitaju zbog čega ovo radi.

Maja je ranije nosila i haljine kao Koraćeva, a šuška se i da je plastičnom hirurgu pokazivala Anine slike kako bi joj uradio isti nos. Ana je tada dala komentar na sve što Maja radi da bi izgledala kao ona.

Inače, ovo nije prvi put da Marinkovićeva kopira bivšu suparnicu.

"Okej, kontam da ti se nešto sviđa, ali baš istu stvar, a pritom me pljuje na jednoj strani, na drugoj strani.. Ta devojka je opsednuta mnome, ja sam to govorila još u drugoj sezoni, non-stop me gleda, kao psihopata najveća. Ona je šila haljine koje sam ja nosila prošle godine. Poslaću joj ovo jer ovo jedino nije nosila. Svuda me negativno komentariše. Ona želi da bude ja, da se ponaša kao ja i da izgleda kao ja. Bila sam sad kod mog šminkera. I on mi ispričao da ga je taj i taj zvao da našminka jednu devojku jer nije smela ona da ga zove. Kaže ko je u pitanju, kaže Maja Marinković. On kaže našminkaću je, naravno, nije problem, to je moj posao. On je došao tu pred ulazak u Zadrugu. Pokazala je moju sliku, i rekla je: "Ovako, kao lutku da me našminkaš". I rekla mu je da je bila kod plastičnog hirurga i htela nos kao Anin. Kaže mi: "Ana, bojim se za tebe", može da me sačeka negde iza ćoška. Postalo je jezivo, bilo mi je smešno, ali sad kad mi je ispričao to, malo se plašim. To su fanovi, ozbiljni. Komentarisala je ona i Davida, da je dobar frajer, da mu vidi s*ks u očima - ispričala je Koraćeva jednom prilikom.

