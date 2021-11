AKO JE MAJA TRUDNA, NE ZNAM KO JE TATA! Čorba odlučio šta će ukoliko se ispostavi da ona nosi njegovo dete: Bivši zadrugar ŠOKIRAO

Nakon saznanja da je Maja Marinković uoči ulaska u petu sezonu "Zadrugu" bila intimna sa svojim nekadašnjim dečkom Milanom Jankovićem Čorbom, u Beloj kući kruži priča da je ostala trudna, budući da su imali nezaštićeni odnos, ali i da joj, navodno, kasni ciklus.

O tome kako on gleda na Majinu potencijalnu trudnoću, kao i šta će učiniti ukoliko se bude ispostavilo da nosi njegovo dete, sa Čorbom je razgovarala ekipa emisije "Ekskluzivno".

- Imamo ovde jabuku, imamo mango, može da se napravi voćna salata... Maja je trudna, ali ne znam ko je tata - u svom stilu počeo je reper, a potom uozbiljio priču.

- Ni meni ništa nije jasno. Svašta se priča, svašta se piše, ljudi me stalno zovu, neko me pljuje, neko čestita, a ja ne znam šta se dešava. Ja samo bio na krštenju tog 23. oktobra, napio se, završio na ispiranju, a šta su oni meni tamo radili, ko je bio tu - ja stvarno ne znam. Šta je i kako je ne znam, videćemo.

Od prihvatanja odgovornosti ne beži.

- Znam da je to nemoguće, znam da je to nešto što ne može da se desi nikad, ali ako bi se možda desilo nešto, nikada ne bih odustao od toga da priznam svoje dete, ma sa kim da je, nikada ne bih išao na abortus... Ali, znam da je to nemoguće. Nikada ne bih bežao od odgovornosti, da budem otac... Moramo da se nosimo sa stvarima koje smo uradili.

Maja je po ulasku u "Zadrugu" obnovila vezu sa Filipom Carem, sa kojim Čorba nije u dobrom odnosu.

- Car mi nikada nije predstavljao problem u životu jer imaš Cara, pa imaš Čorbu... I to ti je to. Ne može niko da bude car - možeš da imaš nadimak ili prezime Car, ali da bi bio car moraš da imaš m*da da radiš ono što pričaš, ili da ne pričaš ono što nisi uradio. Za mene on nikada neće biti car zbog toga što je pričao laži o meni i što je pričao da mi je udarao šamare... To se uopšte nije ni desilo. Nakon "Zadruge 4" nikada me nije pozvao niti izrazio ambiciju da rešimo problem - rekao je Čorba u emisiji "Ekskluzivno".

