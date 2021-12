SVE JE BILA VELIKA FARSA I LAŽ! DALILA NIKAD ISKRENIJE O CARU: Ne mogu da opišem svoje stanje, izvinjavam se Filipovoj PORODICI!

Dalila Mujić progovorila je o svom odnosu sa Filipom Carem.

Bivša Dejanova žena izvinila se Filipovoj porodici, pa priznala kako se oseća u rijalitiju.

foto: Printscreen

- Mene najviše muči to što smo svi ovde pod istim krovom, napolju to nije tako. Ovde smo u četiri zida sa osobom koju sam ja povredila i osobu koja je mene povredila. Ne znam šta da ti kažem, treba mi vremena da se povratim od šoka i istinu gorku prihavatim. Imala sam i ranije životne padove, ne mogu da se izvučem sama, treba mi neko, samoću se najviše plašim - pričala je Dalila.

- Stvari su se desile brzinom svetlosti, da smo napolju to bi trajalo dugo, ali ovde se desilo prebrzo. Mića je tu bio za mene u teškim situacijama. Gledam ga kao svog oca da me tržne i poljubi i kaže jesam normalna. Kada ga zagrlim kao da zagrlim svog oca. On je uvek bio uz mene, nisam imala ovakve padove, ima par ljudi, radim na tome da vidim ko su mi pravi prijatelji. Ima ih ovde dosta. U pola noći se probudim, pa imam potrebu da jedem, pa ne spavam. Ali sve u životu prođe - rekla je Dalila.

- Mislila sam da je on pravi muškarac i da je vredan svega toga. On je veliki manipulator, sinoć je zaplakao zbog sebe, a ne zbog mene. Video je nekoga koga je povredio i krenuo da plače. Mogao je na drugi način da mi kaže ova, na neki lep način, jer mislim da nismo ušli u odnos preko noći, pričao je da je spreman da me čeka osam meseci. Neću spominjati Dejana, ja sam mesec dana uspakivala priču da mi treba neka pauza i tako, a Filip je to uradio za par sati, bez da me kaže da to može da se desi. I tako te neke priče i laži. Ne mogu da opišem svoje stanje - pričala je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- On je pričao da sam vredna svega toga, da se nikada nije ljubio tako i da se nije zaljubio ali je sve to bila velika farsa i laž. Ne znam više zaista šta bih rekla. Nisam očekivala uvrede od njega. Pružila sam ruku, jer više ne znam ni gde sam, bila sam u takvom stanju. Ja bih se samo izvinila njegovoj porodici, zbog uvreda na njihov račun - obratila se Dalila porodici Filipa Cara.

foto: Printscreen

- Ja njemu ništa ne verujem, sada da klekne na kolena, ja mu ništa ne verujem. On je meni pretio za neke stvari, ja to nisam shvatala ozbiljno, ali i sve to da je uradio. Samo da nije rekao da ne oseća ništa. I sinoć ustane i kaže imaće posebno mesto u srcu ima Maja, a prema meni ima najveću emociju - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

