NEKA ME BATALI, JA NISAM DOBRO: Dejan Dragojević do detalja izneo kako se oseća zbog Daliline PRELJUBE, čak mu je bilo i ŽAO!

Dejan Dragojević otkrio je zbog čega često brani bivšu ženu Dalilu, kao i kako se sada oseća posle svega.

On je tokom pitanja novinara istakao da želi da se isključi iz odnosa sa Dalilom.

foto: Printscreen

- Pamti Filipa u fazi muvanja, a zameri meni kada se setim nešto naše. Čolak je nju odveo krišom i dao joj neku tajnu. Ono što sam ja govorio i što sam rekao je sve moguće između. Mislim da nisam glup i ono što je Filip rekao da poredi odnos, to je stvarno nenormalno. A usput me je i lagala - pričao je Dejan.

- Neka batali mene, ne treba da obraća pažnju na mene. Ona sa mnom nije imala nikakav kontakt. Kroz izlaganja demantuje samu sebe u svakom segmentu. Ja nisam dobro, sinoć mi je bilo jako teško, vraća mi se sve i ne bih želeo ničiju facu na TV - ispričao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ja kada sam pričala te stvari bilo je da lažem - ubacila se Dalila.

- Ti kada si odlučila da se petljaš. Što se tiče nekih stvari, ja sam govorio da ne mogu da vidim budućnost bez nje. Moja lična karta je bila kod nje. Ja sam navikao da je sve kod nje, ostao sam posle prevare u onom odnosu u kom sam bio. Rekao sam da se plašim da se isključim iz svega. Ja ću komentarisati svaki njenu reč kada bude vreme za to. Ona njemu da krenu za ogrebotine, a mene ne pita kako sam. Ja bih ispao pi*ka da sam otišao u izolaciju onda. Moje reči niko neće omalovažavati, neki odnosi moraju da se razgraniče - ispričao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ja imam pravo da se ponašam kako hoću, kada se sve to desi, ja kada ustanem da odgovaram na te reči, smatram sebe hiljadu koraka napred. Smatram da ne treba da dajem komentar, jer mi onda bude krivo. Kada je Miljana polila nju, meni je bilo žao. U tom trenutku mi je prošlo svašta kroz glavu. Ja da sam u tom trenutku presudio i rekao da se radi to i to. Ona je rekla da je bolje što se ova zaljubljenost desila sada. Rekla je da je naša zaljubljenost bila vazduh, ali kada je on rekao ja nju smatram svojom devojkom, a još nisu bili u vezi - pričao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.

