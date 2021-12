ŠOK UŽIVO! Nataša Radan u studio došla sa PERIKOM pa je skinula i pokazala ĆELAVU GLAVU! Evo kako sada izgleda bivša zadrugarka

Nataša Radan, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", šokiralo je javnost kada je objavila svoju fotografiju na Instagramu na kojoj je ošišana do glave, a sada se u emisiji pojavila sa perikom.

Naime, Nataša je gostovala u emisiji "Pitam za druga", a nakon iznetih detalja o šišanju na ćelavo, pokazala je kako trenutno izgleda.

Radanova je najpre odbila da pokaže kako izgleda ispod perike, ali je nakon nagovora voditelja ipak posustala i pokazala šta se krije ispod marame.

Malo po malo, Nataša je skroz svukla maramu sa glave i podigla periku, ispod koje se nazirala kratka kosa, koju je bivša zadrugarka sama skratila "na keca".

- Imala sam opciju ili da se ošišam sama ili da to momak uradi. Bio je nasilan prema meni i nisam imala izbora. Nažalost i dalje sam sa njim u vezi. Plakala sam dok sam se šišala, bilo je jezivo, izbegavam da vidim svoj lik u ogledalu. Ovo je užas i pakao od života - rekla je Nataša nedavno za Blic.

Radanova je govorila čak o tome da je u prošlosti želela sebi da oduzme život.

- Govoriću iskreno, ja sam neko ko je pokušao sebi da oduzme život. Ja jesam zaista imala teško detinjstvo. Mislim, teško... Imala sam ja majčinu ljubav, imala sam takođe i sve što mi je bilo potrebno, nikada meni ništa nije falilo, sem oca, ali nekako ta žal i ta bol je toliko jačala u meni, da ne umem to ni da objasnim. Međutim, bio je period u mom životu kada sam bila srednja škola, kada sam počela sa izlascima, sa nadogradnjom kose, sa šminkanjem. Da su vršnjaci krenuli mene iza leđa da nazivaju pogrdnim imenima, da mi lepe neke etikete koje zaista nisu obeležavale moj život. To je bio momenat kada je meni samo pala roletna i kada sam bila u toj nekoj fazi depresije, da ja nisam razmišljala ni o kome, a najmanje eto o sebi da sam samo poželela da me nema. Popila sam brdo nekih tableta, za smirenje, za srce, ma sve sto sam pronašla sve sam uzela. Poznajem takođe i dosta ljudi koji su pokušali to isto, samo mislim da kod nas generalno u Srbiji je ovo tema o kojoj se malo govori s obzirom na ozbiljnost teme i problema pogotovo sada nakon korone, sve više je depresivnih ljudi - ispričala je ona pre dva meseca za domaće medije.

Podsetimo, Natašu je javnost upoznala kroz rijaliti "Zadruga" gde se često govorilo o njenoj aferi sa pevačem Amarom Giletom, koji je tada bio u braku.

foto: Pritnsceen

kurir.rs