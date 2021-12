NIKAD VEĆI HAOS U BELOJ KUĆI! Filip Car brutalno zapretio Maji Marinković, ona briznula u PLAČ: NAPRAVIĆU SUPU OD TEBE! (VIDEO)

Maja Marinković završila je u suzama, nakon što se na pitanjima gledalaca pokrenula tema sa kim je bila trudna, a Stefan Karić joj je prišao, pa pokušao da dopre do nje i opasulji je.

- Jasno je da te Maja pogleda kada god joj se ukaže prilika, zašto je pokrivaš - glasilo je pitanje.

- Ja neću da ih zavađam, svaki dan se to dešavalo - započeo je Janjuš.

- Je*aću ti majku sad - dobacila je Maja Caru.

- Bilo je kao kad je on rekao Slovencu je li može da mu se popiša u džep da mu napravi cedevitu - ispričala je Dalila.

- Jako si kvarna. Ja sam rekao Zoli - započeo je Car.

- Više nema cigare sa Zolom, sad ću haos da ti napravim - rekla me Maja.

- Maja zamera Caru stvari koje ona radi. Da li je ona virila ispod kreveta - pitao je Janjuš.

- Ne, ja sam tebe gledala konkretno dva-tri puta - odgovorila je ona.

- Ako je uhvatim u ovom ide noga u du*e. Ja kad napravim juhu ovde, malo je jedna zadruga - zapretio je Car

- Sama si kriva za neke stvari! Ne radiš onda neke stvari... Nije trebalo da radi to u tebe, kad moram tako da kažem. Vi ste pravili tu bebu, ja se sećam... - govorio je Karić.

- Ali nisam pravila ni ja sama to dete. Ja ispadam i ovde grbava (za Filipa) - rekla je Maja.

- Ti dozvoljavaš. Nema šta on da dobacuje i meša se u nečije svađe. Zamisli kad bi se ti mešala u svađu Janjuša. Zamisli da mene neka devojka prijavi da sam je silovao i da on završi u zatvoru. Da se ti posle pomiriš sa takvom osobom... Ti si isto katastrofa. Ej, da sedam dana niste mogli da izdržite bez se*sa tamo, da ti puštaju klipove kako skačeš do plafona - kritikovao ju je Karić.

