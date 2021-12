CAR I DEJAN NA IVICI FIZIČKOG OBRAČUNA! Filip se obratio ljutitom rivalu, a Dragojević ga vratio na FABRIČKA PODEŠAVANJA! (VIDEO)

Dejan Dragojević i Filip Car bili su na ivici fizičkog kontakta, a Car mu je javno zapretio.

- Zašto misliš da bi se Dalila pomirila sa Carem, iako je rekla da ne bih - glasilo je pitanje.

- Zato što je uradila to što je rekla, ja nikada nisam imala ovakve uvrede i obračune - rekla je Maja.

- Maja sebi nikada nije postavljala takve temelje kao ona, ona se lažno predstavljala - prokomentrisao se Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam slobodna žena, stojim iza svojih gluposti. Nemam ja ta moralna načela, on da je hteo da bude sa njom bio bi, a ne bi se ljubio sa mnom. Bio mu je težak odnos, moj ulazak je to ubrzalo. Ja sam rekla da ću to da počistim i objasnila sam šta to znači. Kada su se vratili iz Amidžija videla sam njene poglede - nisu bili iskreni. Ja glupa nisam. Ne sumnjam u njega

- Mi smo najgori, nemamo problem sa njim. Ljudi 24 sata gledaju moje reči i dela i meri će se puta sto ali ja to volim. Dejan je u meni video nešto loše i da on to nikada ne bih uradio - reka je Car.

- Ti si se pretstavio tetovaže, ožiljci, pretstavi se onako kako jeste - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Glupo zvuči to tetovaže, a daš nekome ključ da se napravi to, ne ide to. Suze sam intetovirao za prijatelja koji se obesio. Moja dobra dela niko neće da napomene ovde - rekao je Car.

- Ti si boriš da svi imaju pljeskavicu, a onda ukradeš novac - rekao mu je Dejan.

- Ti meni zameraš agresiju, a ja sam video više tvojih nego mojih - rekao mu je Car.

- Ne, ja sam rekao kada mi se Mihić uneo u facu da mu je to poslednje, a ti si kada si započeo sa Dalilom. Postoje različiti tipovi, ne možeš da se skoncentrišeš. Možda me vidiš kao nekoga koga se plašiš, kao mačka - provocirao ga je Dejan.

- Ja smatram da i ti imaš monstruozne reči ali na drugi način - rekao je Car.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)