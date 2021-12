SVE ĆE GA STIĆI, NJEGOVO PONAŠANJE JE PONIŽAVAJUĆE! Tarina majka OGORČENA na Mateju, najstrašnije osudila njegov potez!

Odnos Tare Simov i Mateje Matijevića je, čini se, nikad gori. Bivši partneri često ulaze u verbalne sukobe, a jedan se dogodio i sinoć, kada je Tara govorila o tome koliko joj je teško, s obzirom na to da je u ovom periodu u "Zadruzi 3" stupila u vezu sa Matejom, a on je njenu patnju nazvao čistom foliražom.

Sada se oglasila Miroslava, Tarina majka, koja je osudila Matijevićevo ponašanje.

foto: Printscreen

- Tara treba da obriše gumicom ono što vredelo nije. Ponašanje Matijevića je gordo, bahato i ponižavajuće. Lako je blatiti nekoga ko te je doveo do finala Zadruge 3. U ovom formatu, Zadruzi 5, on svrhu nema. Sem da pokazuje svoje pravo lice i karakter. Egocentričnost i gordost. Manipulaciju. Sve to je vešto prikrivao u Zadruzi 3. Vređanje mog deteta, tj. salva pogrda na njenu iskrenost, jednom će ga stići kao belo vino. Ima i majku i sestru. Ja sam ga pročitala još tada u Zadruzi 3, ali sam ćutala. I sada mu želim sve najbolje, da ozdravi i da lakše ponese krst koji mu sleduje - poručila je Miroslava.

foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:55 BAJKA U DOMU JELENE KARLEUŠE: Pevačica pokazala kako je okitila kuću pred praznike