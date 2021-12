TARA SE POTPUNO SLOMILA, JEDVA DOŠLA SEBI! Odgledala ljubavni klip sa Matejom, rasula se na KOMADE i otkrila šta joj leži na SRCU!

Zadrugarima je pušten ljubavni klip Tare Simov i Mateje Matijevića, a nakon njega slomljena Tara je dobila reč:

- Mnogo mi je teško, ali je ovo Mateja kojeg sam ja zavolela i u kog sam se zaljubila. Ovde ima i scena gde smo zajedno i gde nismo. Kajem se za loše stvari koje sam mu u radila. Tada sam bila željna svega i života. Da mogu da vratim vreme, pokušala bih da ga zadržim. Prošlo je dve godine, a ja i dalje imam u glavi da neću moći da volim. Nisam ja ostala Sveta Petka posle njega, čak šta više sam pokušavala da nastavim, a uvek je nešto preveliko falilo, a to je ta ljubav prema njemu. Upoznajem sada nekog novog dečka. Ubeđena sam da bi mi prišao, ali neće iz nekih razloga. Bole me neke stvari - rekla je Tara.

- Folirant...Smejem se, jer mi je smešno - rekao je Matijević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nisam sebi dala vremena da ga prebolim, ali je on meni najveća ljubav - rekla je Tara.

- Mateja iz Zadruge 3 i Mateja sad, da li postoji razlika? Ne radi me ovo uopšte, ne menja mi mišljenje. Neki fudbaler iz tri sezone mogu da mu se nameste asistencije, ali to što je bu*a fudbaler, to nema veze - rekao je Mateja.

- Rekla sam da će mu se sva ta slava obiti o glavu kad bude izašao iz Zadruge i žao mi je što se to obestinilo. Ako sam ja mogla da mu pređem preko mojih drugarica, dušmanki i ostalo, pa sam opet zapamtila najlepše trenutke - rekla je Tara.

- Rekao sam mu da je ružno što je Mića vređa - rekao je Miki.

- Ja sam neko ko je kumovao toj vezi. Pokušavam Taru, da kad joj kažem malo surovije, da ne radi neke stvari jer ispadne nenormalna. Jeb**a, dešava se da je krenuo dalje, ali jedino gde mogu da kažem, jeste da je bio ogorčen an tebe i spustio je loptu - rekla je Matora.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:09 TARA SIMOV U SUZAMA: Bivša rijaliti učesnica ZAGRLILA PSA i plače kao kiša