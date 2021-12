ON JE TEŠIO DEJANA ZBOG ŽENINE PREVARE, SAD OSUO PALJBU: On je idealan muž da te teši kad raskineš sa dečkom! Sve su LAŽI I OBMANE

Marko Đedović sve vreme je bio uz Dejana Dragojevića kada je patio za bivšom ženom koja ga je prevarila.

Ipak, sada kada su se pomirili, dao je svoj žestok sud.

- Ovo su laži i obmane, ali nisi ti toliko retardiran da nemaš objašnjenje za ovo, pa posle pričaš da kad izađeš nećeš moći da je vidiš i kad ti budu slali klipove nećeš možda moći da se nosiš sa tim. Od mene je jače da kad me neko iznervira da ga gađam šoljom, ali to ne uradim - rekao je Đedović.

- Ja ne znam, meni bi bilo najbolje da uzmem džakove da odem. To bi bio jedini spas. Kad mi pomeneš neke stvari, ja ne mogu da kažem da se nisu desile. Da li će doći do pomirenja ili ne, to ćemo videti. Da bi došlo do pomirenja, moram da budem siguran u nju i da zadobijem neku vrstu poverenja da me ne nasanka ponovo. Neka se prati rijaliti, a da sam je uverdio, jesam. Kad je pored mene jedan mi je osećaj, kad se smeje drugi je - rekao je Dejan.

- U pušionici si rekao da prvo što ćeš raditi kad izađeš je da ćeš zamoliti da se izbrišu svi klipovi na kojima tešiš Dejana - pitao je voditelj Marka Đedovića.

- On nije normalan, a sada je rekao 1000 stvari koje su "niđe veze". Franu se dešavalo slična situacija, a ti Dejanu postaviš pitanje, on kaže da ne zna da li će moći da dođe sebi. Vidi, nismo mi ovde retardirani i da ne možemo da kontrolišemo svoje postupke. Ne postoji objašnjenje za ovo što on priča, daje kontradiktorne odgovore na svako pitanje. Imaju pravo da rade šta god hoće. To što je meni zanimljivo, ne znači da tako treba. Ja sam rekao da preko takvih stvari ne može nikako da se pređe. Priča ne ide se ka pomirenju, a tamo se mulja po krevetu. Neformalno jeste, formalno nije. Ja sam za to da organizujemo orgije sa bivšima, pa šta imamo emocije, svakako ćemo da pomremo, pa daj da se izrokamo. A i ona, ona sve dublje i dublje tone. Neće moći kroz grad da prošeta, jer će ih pljuvati svi. On sam ostavlja prostor da neće moći, a svako podsećanje na tu situaciju te sve više boli. Da li Dalila sve ovo radi sa neke druge strane, da me neko pita, ja bih sve ovo isto. To su neke stvari, ali mislim da pati za Filipom Carem. Mislim da nije monstrum da uradi onakve stvari, pa da kaže da ne pati. Da uradi ono na televiziji, ono što sa mužem nije radila. Ja sam posprdno rekao da je Dejan idealan suprug da te teši kad raskineš sa dečkom - rekao je Đedović.

