TARA IZNELA ŠOK DETALJE IZ VEZE SA ŠA: Ljubavi nije bilo u našem odnosu, od njega sam POBEGLA! Priznala da imaju DOGOVOR! (VIDEO)

Novinarka je započela novu temu i postavila pitanje Tari Simov vezano za Nenada Aleksića Ša:

- Moj pas je kod njega, i to je to. Ja nemam kontakt sa njim, on provodi vreme sa mojim društvom što meni jako smeta. Nenad je mene zavadio sa par ljudi sa kojima sam ja provodila vreme i to je to. Ne znam šta će on u mom životu više. Mnogo sam besna. Ja sam rekla da on ima alibi za neke stvari ali treba da bude svestan svog odnosa i ovog odnosa sada - pričala je Tara.

- On je meni pričao neke stvari, kajem se, sramota me. Nije bila velika ljubav, bila je sitna, zahvalna sam na svemu, ali te dobre stavari su mnogo manje nego loše. Ne želim ga više u svom životu - ponavljala je Tara.

- Kontrolišem sebe da ne govorim ružno. Svesna sam da sve stvari koje radi radi iz dobre namere. Hvala mu na svemu ali ne treba mi više. Svesna sam lepih stvari, ne mogu da mrzim nikoga. Ja sam od tog čoveka pobegla. On i ja imamo dogovor da se on ne oglašava više. Zanela sam se zatvoren prostor. Neka časti dok te love strasti. Ljubavi nije ni bilo u našem odnosu - rekla je Tara.

Tara Simov ne može da dođe sebi nakon saznanja da njene sve drugarice vreme provode sa njenim bivšim dečkom, Nenadom Aleksićem Ša, kog Tara ne želi u svom životu:

- Meni se sve raspalo, ja više nemam najbolje drugarice, ja njima neću preći preko ovoga. Maja mi je rekla da joj je... rekla da je razočarana u mene i da su one blejale sa Ša i dok sam ja bila sa njim. Ja se družim sa njom deset godina. Još ona kaže Maji da mi ne kaže da je April kod njega, jer ću da popi*dim... Šta ako se ja smuvam ovde? Njemu neće biti dobro, on će sve porazbijati. Imam grižu savest zbog njega, njegove bivše žene - plakala je Tara.

