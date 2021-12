KAKAV HAOS! OSMAKČIĆ DIVLJA I PLAČE: Viki ga pravila ljubomornim, a on joj napravio nikad BRUTALNIJU SCENU! (VIDEO)

Marko Osmakčić i Viktorija Viki Mitrović ne prestaju da se svađaju u pabu.

Ona ga je dovela do potpunog ludila, pa tražila od njega da je zagrli, dok je on molio da se okanje njega.

- To je pokvareno to što si uradila, pusti me na miru samo - vikao je Marko.

- Je li zlobno to što si seo pored Marijane? - pitala ga je Viki.

- Ne treba mi to, zločesta si - vikao je Marko.

- Ne možeš da pitaš Mensura i da mu govoriš šaci i to - vikao je Makro

- Ti si meni rekao da nisi ljubomoran. Iz poštovanja prema meni to ne treba to da radiš, je li me tako voliš? - pitala ga je Viki.

- Ja preko toga ne mogu da pređem, ja to ne radim namerno, ti se pronađeš u situacijama - vikao je Marko.

- Ti si pričao sa Marijanom, ja sam to uradila iz očaja i besa - drala se ona.

- Je*em ti tu pakost. Ne volim te, ogadila si mi se - vikao je on.

Kurir.rs/K.Đ.