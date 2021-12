DALILA I DEJAN IZABRANI ZA POTRČKE I SPAVAJU ZAJEDNO! Lepi Mića zakuvao čorbu: Ceo svet bruji, a ja sam u ŠOKU! (VIDEO)

Lepi Mića koji je ovonedeljni vođa izabrao je potrčke, kao i omiljenu ličnost u rijalitiju.

Stariji zadrugar dao je svoj sud o učesnicima, pa je tako za omiljenu osobu postavio Anđelu Đuričić, za koju je rekao da je čista, uredna i prava devojka.

Ono što je mnogima bilo zanimljivo jeste da je Mića za potrčke izabrao one koji su ga najviše razočarali - nekadašnji bračni par Dalilu i Dejana Dragojevića.

"Ceo svet bruji i ja sam u šoku zbog svega što se dešava. Ne znam šta da branim i šta da kritikujem. Dejan je moje najveće razočarenje, on se pripišao uz sve što sam ja govorio. Nikome nije padalo na pamet ovo što je uradio, on je dobio takve simpatije, ali onda galame na nas kada mi komentarišemo. A mi dajemo sve od sebe da ga vratimo u kolosek. Meni je sve ovo nelogično. Oni zbog toga što su prokockali poverenje svih ljudi. Ima pravo da vodi svoj život, ona kritika nije urodila plodom", rekao je Mića.

"Što se tiče Dalile ne znam da li je to iskrena priča. Ovde postoji sumnja. Ne može da kaže da nije za to i kaže da joj on ne treba, a onda uradi ovo. Ja nisam budala, meni ko je drag, ja nađem mrlju da je branim. Ja imam posebnu simpatiju prema njoj. Šta ako ga ona prevari opet?", vikao je Mića.

"Meni nije problem, bio mi je kada me Anđela osudila, sada smo svakako bliski, nije mi problem da sa njim budem u izolaciji", rekla je Dalila.

