OVO JE SESTRA DRAGOJEVIĆA KOJA SE ODREKLA DEJANA! Evo šta Suzana ne može da oprosti MLAĐEM bratu i u kakvom je odnosu sa Davidom

Dejan i David Dragojević postali su poznati javnosti nakon učešća u rijaliti programima, ali i po burnim ljubavnim vezama.

Mlađi brat Dragojević koji je u "Zadruzi", trenutno je u centru skandala zbog pomirenja sa suprugom Dalilom koja ga je pred kamerama prevarila sa Filipom Carem.

David se posle raskida sa starletom Anom Korać povukao iz javnog života i posvetio se novoj devojci i poslu. Ipak, sada se ponovo oglašavao povodom situacije u kojoj se našao njegov brat.

Međutim, malo ko zna da obi imaju i sestru Suzanu koja se ne eksponira u medijima. Naime, ona vodi miran i povučen život sa svojim dečkom, ali atraktivnim izgledom i te kako privlači pažnju.

Kako su mediji ranije pisali, Dejan i Suzana nisu u dobrim odnosima i jednu stvar ona nikada neće moći da mu oprosti. Dok je sa Davidom veoma bliska, te neretko deli zajedničke fotografije, ali i šaljive objave u kojima ga označuje.

- Donekle sam i bila spremna da mu oprostim sve, ali posle poziva inspekciji da dođe u giros, od kog je i on živeo, jeste dno dna. To mu nikad neću oprostiti, za mene Dejan više ne postoji. To što imamo istu krv ne znači ništa ako je neko pokvaren. Sve ima svoje granice, pa tako i moja tolerancija. Pre rijalitija bili smo normalna porodica. I da kažem, ne postoji lako zarađen novac, svi misle da uđu i zarade laku lovu u rijalitiju, a niko ne pita koliko mogu da izgube. Mi smo sve izgubili - napisala je Suzana tada dok je on bio u "Parovima.".

