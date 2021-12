OPADA MI KOSA, MORAM DA SE IZLEČIM! Dejan priznao šta sve zamera Dalili, a ona da je u DEPRESIJI, otkrila koliko joj je TEŠKO!

U toku je radio-emisijE "Amnezija" Bane Čolak je odlučio da nikoga ne poštedi ni ove srede, te za svoje goste spremio paklena pitanja. Njegovi naredni gosti su Dejan i Dalila Dragojević!

Marko Đedović je želeo kratko da se obrati javnosti i prokomentariše Dragojeviće:

- Od ovog brodoloma ostaje samo čamac za spašavanje - prokomentarisao je Đedović.

- Zameram joj sve i zameraću. Normalno je to, jako je teško, nezgodno je. Mene neke sitnice vrate na fabrička podešavanja, trudim se koliko mogu i kada stavi tačku biće tačka - rekao je Dejan.

- Ja sam danas previše raspoložena, kako bude išlo ići će, ima dosta bola koji treba da izlečim, kosa mi opada, trudim se da izađem iz depresije. Teško mi je zbog stanja u kom sam ja - rekla je Dalila.

- Iznerviralo mi ono pružanje ruke Caru, ali neka on radi onako kako oseća, ako prevagnu lepi momenti bićemo zajedno ali ne nećemo, pola pola. Što se tiče intime, čuvali smo se tih situacija da nebi naši bližnji gledali to sve, ja sam uradila to što sam uradili i nemam potrebu da se stiskam, desilo se šta se desilo - rekla je Dalia.

- Da li bi pružila ruku Davidu ako uđe za novu godinu - pitao je Dejan.

- Ne jer je izjavioi da sam zaljubljena u njega - odgovorila je Dalila, pa dodala:

- Ne znam šta je napolju, ali možda iz poštovanja zbog njega njegovoj porodici - rekla je Dalila.

- Rekao sam da me ne zoveš u radio ako će biti ove teme, ako neko dođe dođe, ako ne ne i boli me ku*ac - rekao je Dejan i napustio radio.

